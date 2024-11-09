Advertisement
HOT GOSSIP

Digelar Tertutup, Begini Suasana Lokasi Akad Nikah Febby Rastanty dan Drajad Djumantara 

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |11:03 WIB
Digelar Tertutup, Begini Suasana Lokasi Akad Nikah Febby Rastanty dan Drajad Djumantara 
Digelar Tertutup, Begini Suasana Lokasi Akad Nikah Febby Rastanty dan Drajad Djumantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Febby Rastanty dan Drajad Djumantara melangsungkan pernikahan hari ini, Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Acara pernikahan itu digelar secara tertutup dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Sejak pukul 08.00 WIB, awak media hanya bisa menunggu di luar pagar gedung. 

Pihak keamanan mengatakan bahwa awal media belum diizinkan untuk masuk ke dalam.

"Kita yang penting ada izin aja dari dalam. Kalau belum (diizinkan), nggak bisa," kata pihak keamanan di gerbang, Sabtu (9/11/2024). 

