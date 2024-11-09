Digelar Tertutup, Begini Suasana Lokasi Akad Nikah Febby Rastanty dan Drajad Djumantara

JAKARTA - Febby Rastanty dan Drajad Djumantara melangsungkan pernikahan hari ini, Sabtu (9/11/2024) di The Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Acara pernikahan itu digelar secara tertutup dan dijaga ketat oleh petugas keamanan. Sejak pukul 08.00 WIB, awak media hanya bisa menunggu di luar pagar gedung.

Pihak keamanan mengatakan bahwa awal media belum diizinkan untuk masuk ke dalam.

"Kita yang penting ada izin aja dari dalam. Kalau belum (diizinkan), nggak bisa," kata pihak keamanan di gerbang, Sabtu (9/11/2024).