Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Derita Pencipta, Curhatan Pongki Barata soal Carut-marut Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |05:08 WIB
Lagu Derita Pencipta, Curhatan Pongki Barata soal Carut-marut Industri Musik
Lagu Derita Pencipta, Curhatan Pongki Barata soal Carut-marut Industri Musik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pongki Barata baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap dunia musik Tanah Air melalui postingan di Instagram. 

Dalam unggahannya, Pongki menyoroti bahwa banyak pencipta lagu di Indonesia yang belum menerima hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka. 

“Lagu Derita Pencipta dibuat untuk memberikan perhatian kepada fenomena kasus  hak cipta di Indonesia, khususnya para pencipta lagu. Untuk kembali mengingatkan bahwa masih punya banyak PR baik itu musisi, dan juga semua pelaku industri musik, agar ekosistem musik yang kita punya ini bisa menjadi manfaat yang terbaik bagi setiap pihak,” ujar Pongki.

Pongki Barata Curhat Lewat Lagu Derita Pencipta
Lagu Derita Pencipta, Curhatan Pongki Barata soal Carut-marut Industri Musik

Pongki menjelaskan bahwa lagu Derita Pencipta menceritakan perjuangan seorang pencipta lagu yang harus jatuh bangun agar karyanya dikenal. Namun, setelah lagu itu populer, si pencipta justru tidak mendapatkan hak yang layak sesuai harapannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/205/2980882/respons-santai-pongki-barata-ketika-lagunya-dihujat-netizen-83djcqxj0Z.jpg
Respons Santai Pongki Barata Ketika Lagunya Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/205/2923389/rilis-album-pop-pongki-barata-hadirkan-nuansa-baru-nostalgia-u5Xs8exrfP.JPG
Rilis Album Pop, Pongki Barata Hadirkan Nuansa Baru Nostalgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/26/205/2753772/hati-yang-terang-lagu-pongki-barata-soal-isu-terkini-afyhuCApAa.jpeg
Hati yang Terang, Lagu Pongki Barata soal Isu Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/16/205/2612989/inovasi-pongki-barata-di-single-aku-peluk-kamu-SUXFxi6qQJ.jpeg
Inovasi Pongki Barata di Single Aku Peluk Kamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/01/20/205/1094591/pongki-barata-tertantang-ciptakan-lagu-india-QjDCgXj9rl.jpg
Pongki Barata Tertantang Ciptakan Lagu India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/08/21/386/1027848/LoyCX2gDpr.jpg
Duet Bareng Istri, Pongki Ogah Disamakan dengan Anang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement