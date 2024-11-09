Lagu Derita Pencipta, Curhatan Pongki Barata soal Carut-marut Industri Musik

JAKARTA - Pongki Barata baru-baru ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap dunia musik Tanah Air melalui postingan di Instagram.

Dalam unggahannya, Pongki menyoroti bahwa banyak pencipta lagu di Indonesia yang belum menerima hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka.

“Lagu Derita Pencipta dibuat untuk memberikan perhatian kepada fenomena kasus hak cipta di Indonesia, khususnya para pencipta lagu. Untuk kembali mengingatkan bahwa masih punya banyak PR baik itu musisi, dan juga semua pelaku industri musik, agar ekosistem musik yang kita punya ini bisa menjadi manfaat yang terbaik bagi setiap pihak,” ujar Pongki.

Pongki menjelaskan bahwa lagu Derita Pencipta menceritakan perjuangan seorang pencipta lagu yang harus jatuh bangun agar karyanya dikenal. Namun, setelah lagu itu populer, si pencipta justru tidak mendapatkan hak yang layak sesuai harapannya.