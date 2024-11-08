Dilaporkan Farhat Abbas, Denny Sumargo Klarifikasi soal Ucapan Siri Na Pacce

Pengacara Farhat Abbas resmi melaporkan YouTuber sekaligus aktor Denny Sumargo di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (7/11/2024). Farhat Abbas melaporkan Denny Sumargo atas dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian.

Sebab, Farhat merasa tak terima dengan tindakan Denny Sumargo yang tiba-tiba mendatangi rumahnya hingga menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan suku Bugis dan Makassar.

Salah satu yang dilontarkan Densu saat pertemuan itu adalah 'Siri Na Pacce'. Istilah tersebut dari suku Bugis-Makassar yang bermakna harga diri dan kehormatan. Densu pun menjelaskan terkait kalimat yang dilontarkannya itu.

"Makassar dan Bugis adalah suku yang bersaudara yang mengutamakan harga diri dan jaga kehormatan lewat prilaku," tulis Denny Sumargo dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya, Jumat (8/11/2024).

Densu mengungkap bahwa dirinya akan mengungkap asal-usulnya ketika memang ada yang mempertanyakannya.

"Menurut gue semua suku punya prinsip yang memuliakan harga diri serta kehormatan, karena gue ditanya orang mana ya gue menjawab dari mana gue berasal dan prinsip yang gue diajarkan oleh leluhurku," ungkapnya.

Sehingga ketika dia ditantang, maka Densu juga akan membawa prinsip dari daerah asalnya. Densu pun meminta maaf secara terbuka jika ada yang tersinggung karena kalimat yang dilontarkan untuk berpegang teguh pada prinsipnya itu. Densu justru merasa bangga dengan prinsip tersebut

"Kalau tidak ditanya atau ditantang, gue tidak akan berbicara seperti itu, mohon maaf kalau ada yang tersinggung karena gue bangga dengan prinsip sirri na pacce," tandasnya.

Diketahui konflik antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas bermula dari sindiran pedas di media sosial. Kala itu, Denny Sumargo berkomentar pedas, dengan kata ‘tae’ kepada Farhat.

Farhat kemudian marah dan menuliskan kalimat bahwa dirinya siap menghajar Denny Sumargo. Suami Olivia Allan pun memilih untuk mendatangi rumah Farhat Abbas setelah menerima tantangan dari pengacara kontroversial tersebut. Denny Sumargo justru menawarkan diri untuk dihajar dan bertanya lokasi Farhat agar ia bisa mendatanginya langsung.

Namun Farhat Abbas tidak jadi menghajar Denny Sumargo, ia beralasan bahwa kata hajar itu bukan berarti ia ingin benar-benar memukul Denny Sumargo. Melainkan sebuah singkatan dari hukum jamin rakyat.