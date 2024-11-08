Tampil Beda, Clara Riva Suguhkan Balada Pop

JAKARTA - Clara Riva dinominasikan dalam Anugerah Musik Indonesia 2024 untuk kategori Pencipta Lagu Pop Terbaik. Kini ia kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Alasan Klasik.

Lagu ini menjadi lanjutan cerita dari single sebelumnya yang telah dirilis oleh Clara. "Kalau sebelumnya aku menceritakan tentang rasa hancur karena kehilangan, di lagu terbaru ini aku ingin mengangkat kisah tentang wanita tangguh," ungkap Clara.

Kisah wanita kuat yang ingin ditonjolkan Clara terasa jelas melalui lirik lugas dan penuh makna, seperti "Aku cinta tapi ku tak mau dibodohi" hingga "kau memungut cinta, yang sayangnya t’lah ku buang sengaja."

Melalui kata-kata ini, Clara menggambarkan sosok perempuan yang berani mengambil sikap dalam menghadapi hubungan yang tidak sehat.

Untuk penggarapan Alasan Klasik, Clara kembali berkolaborasi dengan Barsena Bestandhi sebagai Vocal Director dan Dimas Pradipta dalam proses mixing & mastering, yang membuat lagu ini semakin matang dan berkarakter.

Meski lagu-lagunya sering bergenre pop balada, Clara mengaku hal tersebut terjadi secara alami. Sambil bercanda, ia mengatakan bahwa kebahagiaan datang belakangan. "Seneng-senengnya nanti belakangan aja," ujarnya sambil tertawa.