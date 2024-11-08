Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Terungkap Alasan Konser Dua Lipa di Jakarta Batal

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |00:03 WIB
JAKARTA - Konser Dua Lipa di Jakarta, Sabtu 9 November 2024 batal diselenggarakan. Dua Lipa pun mengumumkan pembatalan konser Radical Optimism Tour di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat ini melalui unggahan Instagramnya. 

"Saya sangat sedih untuk menyampaikan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada hari Sabtu, 9 November ini," ujar Dua Lipa dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya, Jumat (8/11/2024). 

Promotor konser Dua Lipa, PK Entertainment turut mengumumkan pembatalan tersebut melalui Instagram resminya. PK Entertainment menjelaskan alasan dibatalkannya konser yakni karena keamanan yang berkaitan dengan panggung.

Alasan Konser Dua Lipa Batal
"Karena masalah keamanan dan logistik yang tidak terduga, TEM Presents & PK Entertainment dengan berat hati mengumumkan pembatalan Du Lipa Radical Optimism Tour yang sangat dinanti-nantikan di Jakarta yang dijadwalkan pada 9 November 2024 di Indonesia Arena," bunyi keterangan unggahan Instagram resmi PK Entertainment, Jumat (8/11/2024). 

Padahal, Dua Lipa sudah siap untuk menyapa penggemarnya di Jakarta. Seluruh pihak juga berupaya keras agar konser tetap berlangsung tapi masalah keamanan tersebut belum bisa teratasi.

"Meskipun Dua Lipa siap tampil dan seluruh tim berupaya keras untuk menyelesaikan masalah produksi penting terkait struktur panggung yang disediakan oleh Mata Elang Productions, tidak aman bagi pertunjukan untuk tetap berlangsung," sambungnya.

Sehingga, demi menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, konser pun terpaksa dibatalkan.

"Keputusan yang sangat sulit untuk membatalkan ini dibuat dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan keselamatan penonton dan artis," jelasnya. 

 

