Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur 

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |23:23 WIB
Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur 
Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur  (Foto: IG Dua Lipa)
A
A
A

JAKARTA - Dua Lipa secara mendadak mengumumkan batalnya konsernya di Jakarta yang seharusnya digelar besok, 9 November 2024. Konser yang merupakan bagian dari tur Radical Optimism ini rencananya akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat. 

Pengumuman ini disampaikan langsung melalui unggahan di Instagram miliknya.

"Hatiku hancur, saya menyampaikan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada hari Sabtu, 9 November ini," tulis Dua Lipa dalam Instagram Story-nya pada Jumat (8/11/2024).

Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur
Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur

Dua Lipa menyatakan kekecewaannya karena telah berada di Jakarta dan sangat antusias untuk bertemu para penggemar. Namun, konser terpaksa dibatalkan karena alasan keamanan.

"Saya berada di negara Anda yang menakjubkan dan siap untuk tampil, tetapi saya sangat sedih harus menyampaikan bahwa pertunjukan tidak bisa dilanjutkan karena masalah keamanan dengan pementasan," ungkapnya.

Penyanyi asal Inggris ini mengaku sudah lama menantikan kesempatan untuk kembali tampil di Jakarta, dan ia menyadari bahwa penggemarnya juga memiliki antusiasme yang sama. Dia juga menyampaikan informasi bahwa para penggemar yang sudah membeli tiket dapat mengajukan pengembalian dana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/206/3183649//dimas_seto_dan_dhini_aminarti-W7j0_large.JPG
Main Film Bareng Istri, Dimas Seto Ngaku Lebih Jujur dan Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183107//mikkyzia-4Mup_large.JPG
MikkyZia Senang Banget Dapat Kesempatan Remake Lagu Legendaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183097//andre_taulany-Hq4R_large.jpg
Resmi Cerai dari Erin Wartia, Andre Taulany Diwajibkan Hadir di PA Jaksel Ucap Ikrar Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/612/3182981//jennifer-PILg_large.jpg
Jennifer Coppen Tak Mau Dijodohkan dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182959//ariel_noah-ruwJ_large.jpg
Gak Mau Kalah, Ariel NOAH Terima Tantangan Putrinya di Turnamen Padel Wars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182874//ariel_noah-pWKL_large.jpg
Terlibat di Film Dilan ITB 1997, Ariel NOAH Akui Mudah Stres saat Hafalkan Dialog
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement