Konser di Jakarta Resmi Batal, Dua Lipa: Hatiku Hancur

JAKARTA - Dua Lipa secara mendadak mengumumkan batalnya konsernya di Jakarta yang seharusnya digelar besok, 9 November 2024. Konser yang merupakan bagian dari tur Radical Optimism ini rencananya akan berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat.

Pengumuman ini disampaikan langsung melalui unggahan di Instagram miliknya.

"Hatiku hancur, saya menyampaikan bahwa saya tidak dapat tampil di Jakarta pada hari Sabtu, 9 November ini," tulis Dua Lipa dalam Instagram Story-nya pada Jumat (8/11/2024).

Dua Lipa menyatakan kekecewaannya karena telah berada di Jakarta dan sangat antusias untuk bertemu para penggemar. Namun, konser terpaksa dibatalkan karena alasan keamanan.

"Saya berada di negara Anda yang menakjubkan dan siap untuk tampil, tetapi saya sangat sedih harus menyampaikan bahwa pertunjukan tidak bisa dilanjutkan karena masalah keamanan dengan pementasan," ungkapnya.

Penyanyi asal Inggris ini mengaku sudah lama menantikan kesempatan untuk kembali tampil di Jakarta, dan ia menyadari bahwa penggemarnya juga memiliki antusiasme yang sama. Dia juga menyampaikan informasi bahwa para penggemar yang sudah membeli tiket dapat mengajukan pengembalian dana.