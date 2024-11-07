Advertisement
HOT GOSSIP

Evelyn Sonya Kautsar, Penari Cilik Bertalenta Jebolan Wonderkid Indonesia

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |00:37 WIB
JAKARTA - Evelyn Sonya Kautsar menjadi sorotan publik berkat bakat menarinya yang memotivasi. Di usianya yang baru enam tahun, gadis kecil ini mampu menunjukkan talenta luar biasa, baik dalam tarian KPop maupun tarian tradisional.

Meski industri Kpop marak di kalangan muda, Evelyn tetap menjaga budaya Indonesia. Tentu, peran orang tuanya sangat penting dalam hal ini.

Sofan selaku ayah Evelyn mengaku bahwa dirinya dan istrinya yang mengenalkan tari tradisional kepada Evelyn. Bakat menari Evelyn yang sudah tampak sejak balita membuat orang tuanya memutuskan untuk memasukkannya ke sanggar tari.

"Kami mengenalkan Evelyn ke tari tradisional. Makanya, kami tempatkan Evelyn di sanggar tari tradisional,” ucap Sofan

Orang tua Evelyn berusaha agar anaknya yang masih kecil tersebut bisa mengenal, mencintai, serta menjaga kelestarian tarian tradisional.

“Menurut kami Evelyn harus mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya bangsa sendiri,” sambung Sofan.

Sofan kembali mengungkapkan bahwa Evelyn sering diikutsertakan dalam kompetisi menari. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri saat tampil di depan umum dan bakatnya juga bisa terus berkembang.

"Kami memang sering mendaftarkan Evelyn ke berbagai kompetisi agar bakatnya semakin berkembang dan rasa percaya dirinya semakin tumbuh saat tampil di depan orang banyak,” ujar Sofan

Meski mengikuti banyak kompetisi, Evelyn justru tidak terbebani akan hal tersebut. Ia nyaman dan menikmati kegiatannya dalam menari.

 “Syukurlah, Evelyn merasa nyaman dengan semua itu," tutur Sofan.

Bakat menari yang dimiliki gadis kelahiran 2018 ini memang sudah ada sejak dirinya masih berusia 4 tahun. Hal ini dikarenakan kakaknya, Eugenia, yang juga hobi menari.

Berawal dari mengikuti gerakan sang kakak, Evelyn menjadi mulai terbiasa dengan kegiatan menari. Bahkan di beberapa kesempatan, ia juga menunjukan bakatnya dalam catwalk.

Evelyn mengaku bahwa dirinya telah belajar beberapa tarian. Ia juga ingin menjadi seorang penari hebat seperti artis idolanya.

“Beberapa tarian yang sudah aku pelajari itu KPop, Hip Hop, dan tradisional," jelas Evelyn.

“Aku mengidolakan Lisa BLACKPINK. Aku mau jadi penari hebat supaya dikenal banyak orang kayak Lisa BLACKPINK," sambungnya.

 

