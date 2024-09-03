Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |13:15 WIB
Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh
Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh (Foto: IG Hamish)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Hamish Daud tengah berbahagia merayakan hari jadi pernikahannya dengan sang istri Raisa. Sempat diterpa isu tak sedap atas rumah tangganya, Hamish seolah membantah lewat unggahan dan pesan manisnya untuk sang istri.

Momen itu dibagikan Hamish di akun Instagram-nya, @hamishdw. Hamish mengungkap bahwa tak ada pernikahan yang berjalan mudah meski sudah dijalani selama bertahun-tahun.

“Tidak ada pernikahan yang mudah. ​​Terutama 7 tahun bersamaku,” tulis Hamish.

Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh
Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh

Lewat pesan manis itu, Hamish juga nampak membagikan sederet potret mesra dirinya bersama Raisa. Kemesraan mereka ini seolah membuktikan bahwa pernikahan mereka baik-baik saja.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/194/3061678/raisa_di_gbk-DIl5_large.jpg
Potret Raisa Bernyanyi di GBK, Tampil Kece Pakai Jersey Timnas dan Rok Pendek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/194/3061165/raisa-zOU7_large.jpg
Potret Raisa dengan Jersey Oversized, Siap Nyanyi di Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/612/3035566/raisa-sriU_large.jpg
5 Gaya Raisa Asyik Jalan-jalan di Seoul Korea, Kece Abis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/612/3027569/raisa-rCmq_large.jpg
Potret Raisa Tampil Anggun Pakai Off Shoulder Dress, Flawless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/01/620/2287067/batal-konser-raisa-persiapkan-album-baru-P2M2LhxFcX.jpg
Batal Konser, Raisa Persiapkan Album Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189377//irish_bella_dan_ammar_zoni-zSwr_large.jpg
Irish Bella Kirim Video Anak, Rindu Ammar Zoni Terlampiaskan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement