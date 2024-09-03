Hamish Daud dan Raisa Rayakan Hari Jadi Pernikahan, Tulis Pesan Menyentuh

JAKARTA - Aktor Hamish Daud tengah berbahagia merayakan hari jadi pernikahannya dengan sang istri Raisa. Sempat diterpa isu tak sedap atas rumah tangganya, Hamish seolah membantah lewat unggahan dan pesan manisnya untuk sang istri.

Momen itu dibagikan Hamish di akun Instagram-nya, @hamishdw. Hamish mengungkap bahwa tak ada pernikahan yang berjalan mudah meski sudah dijalani selama bertahun-tahun.

“Tidak ada pernikahan yang mudah. ​​Terutama 7 tahun bersamaku,” tulis Hamish.

Lewat pesan manis itu, Hamish juga nampak membagikan sederet potret mesra dirinya bersama Raisa. Kemesraan mereka ini seolah membuktikan bahwa pernikahan mereka baik-baik saja.