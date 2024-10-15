Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Tarek Bahas Tren dan Relevansi Konten dalam Jakarta Creator Con 2024

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |21:30 WIB
Farel Tarek Bahas Tren dan Relevansi Konten dalam Jakarta Creator Con 2024
Farel Tarek Bahas Tren dan Relevansi Konten dalam Jakarta Creator Con 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Farek Tarek tampil dalam Jakarta Creator Con 2024 yang digelar di Jakarta Selatan, pada 21 September silam. Sebagai salah satu keynote speaker dalam ajang tersebut, dia membahas seputar personal branding.

Farel mengatakan, personal branding merupakan cara bagaimana publik mengingat seseorang. Ini tentang bagaimana para content creator mengidentifikasi ciri khas atau pencapaian individunya.

Walaupun membentuk personal branding bukan perkara mudah, namun penting bagi seorang content creator memiliki imej dan kesan yang unik. Karena itu, dia selalu mengikuti tren terkini untuk tetap relevan dalam setiap kontennya. 

Farel Tarek Ajak Anak Muda Bahagia dengan Meninggalkan Kebiasaan Buruk
Farel Tarek Bahas Tren dan Relevansi Konten dalam Jakarta Creator Con 2024. (Foto: MNC Media)

Seperti dalam salah satu kontennya berjudul Bocah Sotoy, Farel menjadi pribadi tak tahu malu, penasaran, dan pantang menyerah. Konten tersebut, sukses menghadirkan elemen lucu yang informatif, menghibur, dan edukatif.

Sebagai pembeda dengan creator lainnya, Farel Tarek mendatangi lokasi-lokasi yang relevan dengan konten yang akan dibahasnya. Tak jarang, dia berinteraksi dengan orang-orang yang ditemuinya untuk mendapatkan feedback interaktif.

Menurut Farel, konten edukatif lebih menarik ketimbang menyuguhkan konten sensasional. Nah pembahasan sang content creator bisa Anda tonton dalam channel YouTube @farelogic.*

(SIS)

