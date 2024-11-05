Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hadir di Sidang Putusan Kasus Dante, Cornelia Agatha: Ini Kejahatan Luar Biasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:37 WIB
Hadir di Sidang Putusan Kasus Dante, Cornelia Agatha: Ini Kejahatan Luar Biasa
Hadir di Sidang Putusan Kasus Dante, Cornelia Agatha: Ini Kejahatan Luar Biasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aktris sekaligus Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia DKI Jakarta, Cornelia Agatha, turut hadir dalam sidang putusan kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 November 2024.

Cornelia menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi Tamara Tyasmara, ibu Dante, terutama setelah vonis untuk terdakwa Yudha Arfandi yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami menghargai putusan yang ada, tapi jika melihat dari sisi perasaan Tamara, keluarga, dan keadilan untuk Dante, sebenarnya bisa lebih dari itu. Namun, kami tetap mengapresiasi keputusan ini," ujar Cornelia di PN Jakarta Timur.

Hadir di Sidang Putusan Kasus Dante, Cornelia Agatha: Ini Kejahatan Luar Biasa
Hadir di Sidang Putusan Kasus Dante, Cornelia Agatha: Ini Kejahatan Luar Biasa

Menurut Cornelia, tindakan yang dilakukan Yudha terhadap Dante, bocah berusia enam tahun, merupakan bentuk kejahatan luar biasa. 

Dante, yang masih sangat muda, tak memiliki kemampuan untuk melawan saat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Yudha, termasuk penenggelaman berulang kali sebanyak 12 kali.

"Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang harus kita sadari sepenuhnya, apapun bentuknya. Anak-anak tidak bisa membela diri," jelasnya.

