Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |08:57 WIB
Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia
Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kepergian Dina Mariana masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga, termasuk putranya, Ezra. Ezra yang merupakan mantan anggota grup band HIVI mengungkapkan sosok mendiang ibunya yang penuh kasih dan dicintai banyak orang.

Ezra menceritakan bahwa Dina Mariana adalah ibu yang luar biasa bagi keluarga. Ia juga dikenal peduli dan menyayangi orang-orang di sekitarnya, termasuk teman-teman dan kerabatnya.

"Ibu adalah sosok yang baik untuk semua orang—untuk anak-anak, suami, keluarga, dan teman-temannya. Semuanya baik. Bagi saya pribadi, ibu juga menjadi inspirasi dalam bermusik," ungkap Ezra saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan.

Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia
Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia

Ezra menuturkan bahwa kecintaannya pada musik tak lepas dari pengaruh sang ibu. Meskipun keduanya menggeluti genre yang berbeda, kecintaan Dina pada musik menginspirasi Ezra untuk berkecimpung di dunia tersebut.

1 2
