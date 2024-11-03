Profil Dina Mariana, Penyanyi Lawas yang Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun

Profil Dina Mariana, Penyanyi Lawas yang Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun. (Foto: YouTube/Nourma Yunita)

JAKARTA - Penyanyi senior Dina Mariana Heuvelman mengembuskan napas terakhirnya, pada Minggu (3/11/2024), sekitar pukul 14.22 WIB. Almarhumah berpulang, di usianya yang ke-59 tahun.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dalam usia 59 tahun," bunyi pesan singkat yang didapatkan awak media.

Dina Mariana merupakan salah satu penyanyi senior yang namanya sempat begitu populer pada era '70 hingga '80-an. Perempuan kelahiran 21 Agustus 1965 itu, memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi penyanyi cilik.

Almarhumah meninggalkan seorang suami, Radian Ratulangi Sugandi dan tiga orang anak: Ezra Mandira Sugandi, Ewaldo Andipo Sugandi, dan Elyshia Nashira Ramandina Sugandi. Penikmat musik Indonesia mungkin mengenal Ezra, anak pertama Dina sebagai mantan personel band HIVI.

Perjalanan karier Dina Mariana