Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Dina Mariana, Penyanyi Lawas yang Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |17:35 WIB
Profil Dina Mariana, Penyanyi Lawas yang Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun
Profil Dina Mariana, Penyanyi Lawas yang Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun. (Foto: YouTube/Nourma Yunita)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi senior Dina Mariana Heuvelman mengembuskan napas terakhirnya, pada Minggu (3/11/2024), sekitar pukul 14.22 WIB. Almarhumah berpulang, di usianya yang ke-59 tahun.

"Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un. Telah berpulang ke Rahmatullah Isteri/ Ibunda/Nenek tercinta Hj. Dina Mariana binti Heuvelman pukul 14.22 dalam usia 59 tahun," bunyi pesan singkat yang didapatkan awak media.

Dina Mariana merupakan salah satu penyanyi senior yang namanya sempat begitu populer pada era '70 hingga '80-an. Perempuan kelahiran 21 Agustus 1965 itu, memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi penyanyi cilik.

Almarhumah meninggalkan seorang suami, Radian Ratulangi Sugandi dan tiga orang anak: Ezra Mandira Sugandi, Ewaldo Andipo Sugandi, dan Elyshia Nashira Ramandina Sugandi. Penikmat musik Indonesia mungkin mengenal Ezra, anak pertama Dina sebagai mantan personel band HIVI.

Perjalanan karier Dina Mariana

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/33/3082285/dina_mariana-O71N_large.jpg
Dina Mariana Berencana Bikin Album Duet dengan Anak Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/33/3082275/dina_mariana-yaCk_large.jpg
Ezra Eks HIVI Ungkap Perilaku Dina Mariana Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/33/2563696/berita-hilang-dina-mariana-viral-suami-alhamdulillah-kondisinya-dia-aman-lahir-batin-diJswxFwJZ.jpg
Berita Hilang Dina Mariana Viral, Suami: Alhamdulillah Kondisinya Dia Aman Lahir Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/33/2563666/penyanyi-dina-mariana-hilang-diduga-diculik-dan-dihipnotis-kCjl9F0CuM.jpg
Penyanyi Dina Mariana Hilang, Diduga Diculik dan Dihipnotis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/05/25/33/222783/iH4Q60tT2X.jpg
Dina Mariana: Mereka yang Haramkan Facebook Tak Ber-Facebook
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/05/25/33/222760/UHZHtj1siW.jpg
Dina Mariana Ditaksir Anak SMA di Facebook
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement