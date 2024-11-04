Advertisement
Belum Puas, Barbie Kumalasari Operasi Hidung yang Ke-9 demi Mirip Kylie Jenner

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:29 WIB
JAKARTA - Barbie Kumalasari kembali menjalani operasi plastik pada bagian hidung dan kelopak matanya. Berbeda dengan banyak artis lain yang memilih Korea Selatan, Barbie melakukan operasinya di salah satu klinik kecantikan di Jakarta.

Dalam wawancara di acara Pagi-pagi Ambyar, Barbie menjelaskan bahwa ia mengoperasi kelopak mata atas dan juga melakukan pengikisan pada hidung.

 "Aku operasinya ini kelopak mata atas sama hidung, dan habis dikikis juga ini hidungnya," ungkap Barbie.

Alasan Barbie melakukan operasi ini adalah untuk memperbaiki bentuk hidungnya yang dianggap terlalu besar akibat filler sebelumnya yang turun. 

"Karena bekas filler yang kemarin, filler kolagen itu numbuh lagi, jadi itu bikin hidung aku yang kemarin agak membesar," jelasnya.

Selain hidung, Barbie juga melakukan operasi pada kelopak mata untuk membuat matanya terlihat lebih besar dan seksi, dengan tujuan agar tampilannya mirip dengan selebriti Hollywood, Kylie Jenner.

 "Kalau kelopak mata diambil kulitnya terus dijahit lagi biar nanti matanya gede, jadi lebar, jadi bagus seksi gitu, jadi kayak Kylie Jenner," kata Barbie.

Ia juga menjelaskan bahwa ada efek samping dari operasi plastik yang sering ia jalani, terutama pada hidung. Barbie menyebut bahwa ia pernah mengalami infeksi di hidung akibat filler di tahun 2013, yang bahkan sampai menyebabkan infeksi parah. 

"Terus dikuret hidungnya dan dikasih implan. Terus empat tahun kemudian ujung hidungnya itu tipis jadi implannya mau keluar, harus diganti lagi," bebernya.

 

