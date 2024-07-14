Perhiasan Barbie Kumalasari yang Sempat Dicuri Suami Sudah Dikembalikan

Perhiasan Barbie Kumalasari yang Sempat Dicuri Suami Sudah Dikembalikan (Foto: Instagram/barbiekumalasari)

JAKARTA - Barbie Kumalasari mengungkapkan kabar bahagia usai mengaku bahwa perhiasannya sempat hilang beberapa waktu lalu lantaran dicuri oleh suaminya, Bagus Saputra. Saat ini, perhiasan yang terdiri dari emas dan berlian tersebut telah dikembalikan oleh sang suami.

Hal itu diungkapkan Barbie Kumalasari lewat video yang dibagikan di Instagram pribadinya.

"Ini berlian yang sudah dikembalikan oleh Bagus," tulis Barbie Kumalasari dikutip Instagram @barbiekumalasari, Minggu (14/7/2024).

Perhiasan Barbie Kumalasari yang Sempat Dicuri Suami Sudah Dikembalikan (Foto: Instagram/barbiekumalasari)

Dalam video tersebut terlihat perhiasan mulai dari anting hingga cincin berlian yang sudah dikembalikan pada Minggu.

"Perhiasan yang sudah baru saja dikembalikan," tulis Barbie Kumalasari di kolom keterangan.

Sebelumnya, Bagus Saputro telah dilaporkan oleh Barbie Kumalasari ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencurian perhiasan miliknya.

Peristiwa itu terjadi tak lama setelah Barbie Kumalasari dan Bagus Saputro menikah.