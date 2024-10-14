Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |01:30 WIB
8 Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Beyonce/Instagram)
LOS ANGELES - Artis Hollywood diduga penganut illuminati demi popularitas akan dibahas dalam artikel ini. Sejak penangkapan P Diddy pada 16 September silam, ada teori konspirasi yang mengaitkannya dengan Illuminati.

Illuminati diidentikkan dengan ritual menyembah iblis yang diprediksi telah ada sejak tahun 1776 sebagai nama dari kelompok rahasia yang berambisi menentang takhayul dan kepercayaan agama.

Kelompok ini dipercaya masih eksis di era modern dan diduga menjadi dalang dari sejumlah peristiwa penting di dunia. Tujuannya, mendirikan Tatanan Dunia Baru. 

Ironisnya, sejumlah selebritis papan atas dunia diduga sebagai penganut Illuminati. Walau tak pernah terkonfirmasi secara langsung, tapi ada beberapa tanda bila para artis Hollywood memang anggota Illuminati. 

8 Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas

1.Madonna

Madonna (V Magz)
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Madonna/V Magazine)

Pada 2014, Madonna merilis album ‘Rebel Heart’ dengan salah satu lagunya berjudul Illuminati. Bagian reff lirik lagu tersebut tertulis “Sepertinya semua orang di partai ini bersinar seperti Illuminati.” Namun Madonna kemudian membantah anggapan kalau lagu itu menceritakan tentang Illuminati.

2.Beyonce

Beyonce (IG)
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Beyonce/Instagram)

Artis Hollywood diduga penganut Illuminati demi popularitas selanjutnya adalah Beyonce. Kabarnya, dia bakan dianggap sebagai ‘ratu’ dalam perkumpulan rahasia tersebut. Meski rumor dirinya penganut Illuminati berembus cukup kencang, namun Beyonce tak pernah menanggapinya.

3.Michael Jackson

Michael Jackson
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Michael Jackson/Instagram)

Teori konspirasi seputar Michael Jackson penganut Illuminati sebernanya sudah berembus cukup lama. Beberapa orang meyakini, dia bergabung dengan perkumpulan itu karena popularitasnya. Bahkan ada pula anggapan yang mengatakan, meninggalnya sang musisi karena Illuminati.

4.Jay Z

Jay Z (The Times)
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Jay Z /The Times)

Artis Hollywood diduga penganut Illuminati demi popularitas selanjutnya adalah Rapper Jay Z. Dia juga kerap dikaitkan dengan Illuminati. Hal itu berawal saat dia menghadiri sebuah acara, kemudian mengangkat tangan dan membentuk simbol segitiga yang dikaitkan dengan simbol Illuminati.

5.Lindsay Lohan

Lindsay Lohan telah lama menjadi sasaran klaim Illuminati. Hal itu terlihat dari tato segitiga di tubuhnya. Namun ada teori yang mengatakan jika tato tersebut adalah tanda yang diberikan Illuminati untuk membedakan Lindsay Lohan yang asli dengan hasil kloningan.

Lindsay Lohan (Allure)
Artis Hollywood Diduga Penganut Illuminati demi Popularitas. (Foto: Lindsay Lohan/Allure)

Beredar rumor kalau Lindsay Lohan yang asli sebenarnya sudah tewas saat kecelakaan mobil pada 2005. Sedangkan sosok Lohan yang kita lihat saat ini adalah hasil kloningan dari Illuminati.

 

