HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Ari Lasso soal Isu Orang Ketiga dalam Perceraiannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |16:16 WIB
Kata Ari Lasso soal Isu Orang Ketiga dalam Perceraiannya
Ari Lasso. (Foto: IG Ari Lasso)
Beberapa waktu lalu, Ari Lasso mengejutkan publik dengan mengumumkan perceraiannya. Ari Lasso mengungkap bahwa pernikahan yang telah berlangsung selama 25 tahun itu telah diakhiri tepat di momen anniversary mereka pada Februari 2024 lalu.

Beragam spekulasi muncul mengenai alasan dibalik perceraian Ari Lasso dan Vitta Deasy. Sampai saat ini, Ari Lasso enggan membahas soal alasan perceraiannya ke publik.

Hanya saja saat disinggung mengenai isu adanya orang ketiga di antara pernikahannya, Ari Lasso merespons dengan santai tapi tak mengungkap secara gamblang. Menurutnya, asumsi boleh saja muncul tapi yang pasti, keputusan mereka untuk bercerai diambil melalui pertimbangan yang matang. 

"Ya orang bisa berasumsi macem-macem lah ya tapi yang pasti sih keputusan ini tuh diambil oleh dua orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang," ujar Ari Lasso di kawasan Cibubur, Depok, Sabtu (2/11/2024).

Ari Lasso dan istri

Ari Lasso sempat berseloroh ketika disinggung mengenai adanya orang ketiga. Dia sendiri heran mengapa muncul itu tersebut.

"Banyak orang ketiga, manajer, anak, ya itu kan orang ya, maksudnya dari mana kabar itu," ungkapnya.

Vokalis Dewa 19 itu pun tak menampik jika dirinya juga menyayangkan pernikahan yang telah dijalani selama 25 tahun itu harus berakhir. Tapi, dia percaya bahwa yang telah terjadi adalah takdir yang harus dijalani. 

Dia juga meyakini bahwa selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa dan dirinya berusaha selalu berpikiran positif bahwa akan muncul hal-hal yang baik setelah apa yang dilaluinya.

 

