Duo KIRA dan Ambisinya di Industri Musik Indonesia

JAKARTA – KIRA membagikan kisah unik ketika awal mula membentuk duo ketika berbincang dengan Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Duo vokal yang beranggotakan mantan vokalis band Killing Me Inside, Savira Razak, dan Faizal Permana ini mengungkapkan bahwa keduanya pertama kali berinteraksi melalui Instagram walaupun sudah saling kenal sebelumnya.

Savira mengungkap bahwa dirinya mengenal Faizal karena Faizal merupakan vokalis band Killing Me Inside tak lama setelah Savira hengkang dari grup band tersebut. Keduanya juga sempat bertemu di suatu acara namun belum terlalu dekat pada saat itu.

Duo KIRA dan Ambisi di Industri Musik Indonesia

“Kebetulan aku sama band baru aku ada tampil manggung. Lalu aku ketemu lah sama Faizal, tapi kita gak saling sapa,” jelas Savira Razak.

Beberapa waktu kemudian, Savira menghubungi Faizal terlebih dahulu melalui Instagram dan menawarkan untuk bekerjasama dalam sebuah projek musik karena sudah lama tidak bermusik dan ingin bermusik lagi. Mendengar ajakan tersebut, Faizal menerimanya dengan cepat.

“Aku memang punya beberapa lagu di luar genre band aku yang kayaknya bagus kalau dikerjain bareng Kak Vira,” terang Faizal.

Nama KIRA sendiri diambil dari salah satu karakter anime Death Note asal Jepang yang bernama Kira. Kira juga merupakan karakter favorit Faizal Permana. Selain itu, Faizal juga menjelaskan kalau arti nama Kira cocok dengan image yang ingin disampaikan KIRA.

“Artinya well-dressed dan shinning. Jadi semoga KIRA bisa bersinar di masa depan,” tutur Faizal.

Tidak hanya nyambung seputar musik, Faizal juga merasa nyambung ketika berbicara dan bercanda dengan Savira. Hal tersebutlah yang menjaga kekompakan mereka selama mengerjakan berbagai proyek musik dan single bersama.

“Kita juga gak tahu. Yang pasti, komedi kita sama,” ujar keduanya.

Sudah merilis empat single pop, KIRA tegaskan tetap akan membawakan lagu bergenre pop untuk single selanjutnya, walaupun tidak menutup kemungkinan akan menambahkan genre musik lain.

“Pengen sih eksplor. Tapi benang merahnya tetap di pop,” tutur Faizal yang juga disetujui oleh Savira.

Dua tahun bermusik, KIRA belum terpikir untuk berkolaborasi dengan artis atau musisi lain untuk proyek musik selanjutnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, keduanya masih ingin fokus pada KIRA terlebih dahulu.

“Kita fokus di KIRA dulu. Biar pas manggung, ada banyak lagu yang bisa dibawakan,” jelas Savira dan Faizal.