Terseret Ombak, Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida

Terseret Ombak, Jenazah Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida

JAKARTA - Drummer Matta Band, Uwok yang bernama asli Mulyadi Hidayat tengah berduka. Ia baru saja kehilangan putranya, Kaisar Akira Ayman (16), yang ditemukan tewas tenggelam di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, pada 31 Oktober 2024.

Manajer Matta Band, Elly, mengonfirmasi kabar duka ini. Ia menjelaskan bahwa Kaisar terseret ombak dan ditemukan sekitar 200 meter dari bibir pantai.

"Kejadian tragis ini terjadi sekitar pukul 10.00 WITA. Basarnas Bali turun melakukan pencarian dengan menggunakan rigid inflatable boat (RIB),” ujar Elly.

Pencarian berlangsung hingga akhirnya jasad Kaisar ditemukan tanpa pakaian dan segera dievakuasi.

"Ditemukan meninggal dunia pada 31 Oktober pagi. Korban ditemukan 200 meter dari pantai, menurut informasi dari Basarnas Bali," tambah Elly saat dikonfirmasi media.

Elly juga menjelaskan bahwa Kaisar berada di lokasi tersebut untuk mengikuti study tour bersama sekolahnya.