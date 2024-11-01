Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terseret Ombak, Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:40 WIB
Terseret Ombak, Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida
Terseret Ombak, Jenazah Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Drummer Matta Band, Uwok yang bernama asli Mulyadi Hidayat tengah berduka. Ia baru saja kehilangan putranya, Kaisar Akira Ayman (16), yang ditemukan tewas tenggelam di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, pada 31 Oktober 2024.

Manajer Matta Band, Elly, mengonfirmasi kabar duka ini. Ia menjelaskan bahwa Kaisar terseret ombak dan ditemukan sekitar 200 meter dari bibir pantai.

"Kejadian tragis ini terjadi sekitar pukul 10.00 WITA. Basarnas Bali turun melakukan pencarian dengan menggunakan rigid inflatable boat (RIB),” ujar Elly. 

Terseret Ombak, Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida
Terseret Ombak, Anak Drummer Matta Band Ditemukan 200 Meter dari Pantai di Nusa Penida

Pencarian berlangsung hingga akhirnya jasad Kaisar ditemukan tanpa pakaian dan segera dievakuasi.

"Ditemukan meninggal dunia pada 31 Oktober pagi. Korban ditemukan 200 meter dari pantai, menurut informasi dari Basarnas Bali," tambah Elly saat dikonfirmasi media.

Elly juga menjelaskan bahwa Kaisar berada di lokasi tersebut untuk mengikuti study tour bersama sekolahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081140/kaisar_akira-L4Qh_large.jpg
Ikhlas, Uwok Matta Band Yakin Kaisar Akira Mati Syahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/33/3081127/kaisar_akira-IARH_large.jpg
Pedih, Uwok Matta Band Saksikan Detik-Detik Anaknya Terseret Ombak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/205/3022952/mengintip-kemeriahan-matta-x-feel-koplo-di-opening-uefa-euro-2024-rcti-lXXgvKsAXO.jpg
Mengintip Kemeriahan Matta x Feel Koplo di Opening UEFA EURO 2024 RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/08/33/1841782/bukan-gosip-dengan-umi-pipik-rambut-blonde-sunu-kini-jadi-sorotan-GcI8ragz8q.jpg
Bukan Gosip dengan Umi Pipik, Rambut Blonde Sunu Kini Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/16/33/1592997/sunu-mengaku-terganggu-soal-isu-nikah-siri-dengan-umi-pipik-644vY66p1O.jpg
Sunu Mengaku Terganggu soal Isu Nikah Siri dengan Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/06/25/33/1424862/sunu-eks-matta-band-kangen-bermusik-lagi-zd6FHj0lxA.jpg
Sunu Eks Matta Band Kangen Bermusik Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement