Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |10:30 WIB
Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida
Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kesedihan mendalam tengah dirasakan oleh Yadi Bachman, drummer Matta Band yang akrab disapa Wox, setelah kehilangan putranya, Kaisar Akira Ayman (16). Kaisar meninggal dunia akibat terseret ombak saat berenang di Pantai Kelingking, Bunga Mekar, Nusa Penida, Bali.

Kabar duka ini pertama kali dibagikan oleh Yadi Bachman melalui Instagram pribadinya dan kemudian menyebar di media sosial. Akun Instagram Matta Band turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Kaisar.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya Kaisar Akira Ayman (Bin Mulyadi Hidayat)," tulis @matta.band, Jumat (1/11/2024). "Selamat Jalan Ananda Kaisar. Teriring doa kami panjatkan, semoga Allah SWT luaskan kuburnya dan menerangi jalannya menuju jannah. Aamiin. Al Fatihah," tambah mereka.

Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida
Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida

Berdasarkan video yang dibagikan oleh akun @rumpi_gosip, Yadi Bachman dan istrinya segera berangkat ke Bali setelah menerima kabar tersebut. Mereka mengiringi kepergian putra tercinta di dalam mobil ambulans dengan penuh duka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/33/3181695//happy_salma-ROut_large.jpg
Happy Salma Bangga Tampil Cantik Tanpa Operasi Plastik: Itu Pilihan Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181619//audira_putri-SRum_large.JPG
Ingin Jujur dengan Diri Sendiri, Audira Putri Rilis Single Balada Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181615//ibrahim_risyad-Xwuc_large.JPG
Takut Riba, Ibrahim Risyad Terapkan Prinsip Anti-Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181612//album_mahalini-halF_large.JPG
Album Terbaru Koma Mahalini Masuk Top Albums Debut Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181594//bedu_di_pa_jaksel-j0Bd_large.jpg
Resmi Cerai, Bedu Siap Nafkahi Anak dan Mantan Istri hingga Rp50 Juta Per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181544//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-AB18_large.jpeg
Raffi Ahmad Bersyukur Kondisi Fahmi Bo Makin Membaik Usai Operasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement