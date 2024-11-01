Kaisar Akira, Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia Terseret Ombak Nusa Penida

JAKARTA - Kesedihan mendalam tengah dirasakan oleh Yadi Bachman, drummer Matta Band yang akrab disapa Wox, setelah kehilangan putranya, Kaisar Akira Ayman (16). Kaisar meninggal dunia akibat terseret ombak saat berenang di Pantai Kelingking, Bunga Mekar, Nusa Penida, Bali.

Kabar duka ini pertama kali dibagikan oleh Yadi Bachman melalui Instagram pribadinya dan kemudian menyebar di media sosial. Akun Instagram Matta Band turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Kaisar.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya Kaisar Akira Ayman (Bin Mulyadi Hidayat)," tulis @matta.band, Jumat (1/11/2024). "Selamat Jalan Ananda Kaisar. Teriring doa kami panjatkan, semoga Allah SWT luaskan kuburnya dan menerangi jalannya menuju jannah. Aamiin. Al Fatihah," tambah mereka.

Berdasarkan video yang dibagikan oleh akun @rumpi_gosip, Yadi Bachman dan istrinya segera berangkat ke Bali setelah menerima kabar tersebut. Mereka mengiringi kepergian putra tercinta di dalam mobil ambulans dengan penuh duka.