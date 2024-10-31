Nikita Mirzani Sebut Laura Kecewa pada Vadel Badjideh, Ini Alasannya

JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan, putrinya, Laura Meizani merasa kecewa pada Vadel Badjideh. Rasa kecewa selebgram 17 tahun itu membuatnya menyadari bahwa keluarga adalah tempatnya untuk pulang.

“Alhamdulillah, kondisi Laura semakin membaik. Terima kasih banyak atas semua video-video yang telah tersebar. Berkat video-video itu, akhirnya mata Laura terbuka,” ujar sang aktris di Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Rabu (30/10/2024).

Nikita Mirzani mengaku, memperlihatkan video-video konferensi pers dan wawancara Vadel Badjideh beserta keluarganya kepada Laura. Dia juga menunjukkan pernyataan Razman Arif Nasution serta mantan ibu asuhnya di Inggris kepada sang putri.

“Laura kelihatan kecewa banget ya. Akhirnya dia melihat sendiri bagaimana orang-orang yang dia bela sampai rela bermusuhan dengan ibunya ternyata bicara buruk tentang dia,” tuturnya.

Setelah mengetahui semua perkataan buruk Vadel berserta kuasa hukum dan keluarganya, kini hubungan Laura dan Nikita sudah semakin erat. Mereka juga rutin saling berkabar melalui telepon.

Nikita Mirzani Sebut Laura Meizani Kecewa pada Vadel Badjideh. (Foto: Koran Sindo)

“Mungkin, apa yang terjadi saat ini adalah jawaban doa saya di Makkah kemarin. Akhirnya, semua terbuka dan Laura sekarang menjadi anak yang ceria lagi,” tutur aktris 38 tahun tersebut.

Pada 7 Oktober silam, Umar Badjideh sempat memberikan pernyataan terkait kasus yang tengah dihadapi anaknya. Dia menyebut, Laura masuk ke keluarganya membawa masalah dan dalam kondisi melarat.