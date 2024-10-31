Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Duo KIRA Ungkap Pengalaman Gagal Cinta Lewat Lagu

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |03:48 WIB
JAKARTA – Duo vokal asal Jakarta, KIRA, kembali merilis single terbaru mereka yang bertajuk 123x pada Sabtu, 28 September 2024 yang lalu. Lagu ini menceritakan seseorang yang terus mengalami kegagalan dalam menjalani hubungan percintaan.

“Udah mencoba 1, 2, 3 kali tapi tetap tidak berhasil sampai dia menyerah pada keadaan dan just enjoy the moment,” terang duo Kira kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat belum lama ini.

Permasalahan dalam percintaan memang merupakan sebuah hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan. Duo vokal beranggotakan Savira Razak dan Faizal Permana ini mengaku mendapat inspirasi dari pengalaman orang-orang terdekat.

“Pas teman-teman lagi curhat tentang hubungan mereka, kayaknya menarik kalau dijadiin lagu. Jadilah lagu ini,” ujar duo KIRA.

Proses pembuatan bergenre pop ini terbilang cukup singkat, yaitu hanya sekitar satu bulan dimulai dari awal bulan Agustus. Selama proses pembuatan lagu tersebut, KIRA mengungkap tidak menjumpai banyak kesulitan.

“Di awal bulan Agustus itu kita brainstorm bareng, terus Kak Vira juga tiba-tiba nemu nada dan lirik,” ungkap Faizal Permana.

Keduanya terlibat penuh dan mempunyai tugas masing-masing dalam proses pembuatan lagu ini. Faizal Permana bertugas mencari dan menciptakan musik awalnya dan Savira Razak yang bertugas menentukan lirik serta membantu Faizal dalam menciptakan nada musik.

“Kita juga punya music director di Bandung yang jadiin musiknya sedemikian rupa,” tambah Faizal.

Dalam lagu ini, KIRA banyak mendapatkan inspirasi musik dari lagu-lagu pop barat, seperti Justin Bieber dan Halsey. Selain itu, inspirasi musik pop dalam lagu ini juga banyak didapat lagu-lagu lain yang ada di TOP 100 Billboard.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
