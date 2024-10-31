Prinsa Mandagie Ungkap Inspirasi Akting dan Kecintaannya pada Musik

Prinsa Mandagie Ungkap Inspirasi Akting dan Kecintaannya pada Musik (Foto: ist)

JAKARTA - Penyanyi dan aktris multitalenta, Prinsa Mandagie, kian dikenal luas berkat kemampuannya dalam bermusik dan berakting.

Memadukan elemen musik dan sinema dalam karyanya, Prinsa berbagi cerita tentang sosok yang menginspirasinya di dunia akting serta bagaimana ia menyeimbangkan kecintaannya pada musik dan akting.

Prinsa mengakui bahwa ketertarikannya pada dunia akting banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor dengan karakter kuat dan unik. Salah satu inspirasi besarnya di Indonesia adalah aktris Putri Marino.

“Aku suka banget nonton film-film dengan karakter yang unik dan kuat, salah satunya Putri Marino,” ujarnya.

Prinsa mengagumi kemampuan Putri Marino dalam membawakan peran penuh emosi dan kedalaman, yang menurutnya sangat menginspirasi setiap proyek akting yang ia jalani.

Sebagai seniman, Prinsa sulit memilih antara musik dan akting. “Dua-duanya!” ujarnya dengan antusias.