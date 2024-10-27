10 Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan

JAKARTA - Artis pakai mata uang asing sebagai mahar pernikahan akan dibahas dalam artikel ini. Deretan pasangan artis ini memilih cara unik untuk menunjukkan cinta mereka melalui mahar.

Belakangan ini, penggunaan mata uang asing sebagai mahar pernikahan semakin populer. Setidaknya ada 10 artis yang justru menggunakan mata uang asing sebagai maskawin pernikahan mereka.

1.Pevita Pearce dan Mirzan Meer

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Pevita Pearce dan Mirzan Meer/Instagram)

Pevita Pearce resmi menikah dengan pengusaha Malaysia, Mirzan Meer, pada 20 Oktober 2024. Dalam akad nikah tersebut, Pevita menerima mahar berupa uang tunai sebesar 10 Dinar atau setara dengan Rp512.795.

2.Lesti Kejora dan Rizky Billar

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Lesti Kejora dan Rizky Billar/Instagram)

Artis pakai mata uang asing sebagai mahar pernikahan selanjutnya adalah Lesti Kejora dan Rizky Billar. Saat menikah pada 2021, Billar menyerahkan mahar senilai USD72.300 atau setara Rp1,13 miliar kepada Lesti.

3.Via Vallen dan Chevra Yolandi

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Via Vallen dan Chevra Yolandi/Instagram)

Via Vallen dan Chevra Yolandi menggelar pernikahan di JW Marriot, Surabaya, pada 15 Juli 2022. Dalam momen ijab kabul, Chevra menyerahkan maskawin berupa uang tunai senilai Euro1.507 atau setara Rp23 juta kepada pelantun Sayang tersebut.

4.Tasya Kamila dan Randi Bachtiar

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Tasya Kamila dan Randi Bachtiar/Instagram)

Tasya Kamila menikah dengan Randi Bachtiar di Mutiara Ballroom, Ritz-Carlton, Jakarta, pada 5 Agustus 2018. Sang aktris menerima mahar senilai USD5.818 (Rp84 juta) dari Randi yang telah memberikannya dua anak.

5.Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra/Instagram)

Artis pakai mata uang asing sebagai mahar pernikahan berikutnya adalah Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra. Mereka menikah pada 2 Februari 2020, di mana Rayhan menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar SINGD2.020 atau setara Rp20 juta.

6.Bintang Emon dan Alca Octaviani

Artis Pakai Mata Uang Asing sebagai Mahar Pernikahan. (Foto: Bintang Emon dan Alca Octaviani/Instagram)

Bintang Emon resmi menikahi Alca Octaviani di Jakarta pada 24 Juli 2022. Dalam momen ijab kabul, Bintang memberikan mahar sebesar USD2.407 atau setara Rp36,05 juta untuk sang istri.