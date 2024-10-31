Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska Incar Kesempatan Garap Soundtrack Film Layar Lebar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |00:38 WIB
Meiska Incar Kesempatan Garap Soundtrack Film Layar Lebar
Meiska Adinda
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda kini memiliki ambisi baru dalam perjalanan kariernya di industri musik. Usai mengeluarkan album perdana, Meiska mencoba tetap mempertahankan eksistensinya.

Terbaru, Meiska mengungkapkan keinginannya untuk terlibat dalam proyek soundtrack film layar lebar.

"Saat ini, aku lagi puas banget setelah berhasil bikin album, jadi lagi menikmati waktu rehat dari studio, hahaha," kata Meiska penuh antusias.

Meiska Incar Kesempatan Garap Soundtrack Film Layar Lebar
Meiska Incar Kesempatan Garap Soundtrack Film Layar Lebar

Meski demikian, ia tetap terbuka pada proyek-proyek menarik lainnya, khususnya jika ada kesempatan untuk mengisi soundtrack film.

Halaman:
1 2
