Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soraya Rasyid Cosplay Jadi Polisi Seksi, Netizen Rebutan Minta Ditangkap

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |00:30 WIB
Soraya Rasyid <i>Cosplay</i> Jadi Polisi Seksi, <i>Netizen</i> Rebutan Minta Ditangkap
Soraya Rasyid Cosplay Jadi Polisi Seksi, Netizen Rebutan Minta Ditangkap. (Foto: Instagram/@sorayarasyid12)
A
A
A

JAKARTA - Soraya Rasyid mencuri perhatian warganet ketika cosplay menjadi polisi. Setidaknya, ada sembilan foto dalam kostum polisi yang diunggahnya di Instagram, pada 30 Oktober 2024.

Dalam unggahan tersebut, Soraya tampil seksi dalam balutan jumpsuit mini berwarna hitam dengan tulisan ‘Police’ pada bagian dada. Dia menyempurnakan tampilannya dengan topi berwarna senada dan borgol yang menggantung di ikat pinggang. 

Sebagai pemanis, Soraya Rasyid memakai long boots berwarna hitam senada dengan kostum dan topinya. Tak ada penjelasan apapun dalam caption unggahannya. Dia hanya menyelipkan emoji lentera labu yang identik dengan perayaan Halloween.

Dalam unggahan berbeda, Soraya memamerkan momen saat dirinya menghadiri sebuah pesta Halloween di mana para tamu undangan tampil dengan kostum tertentu. “Thank you for the party,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Melalui sebuah video, Soraya Rasyid memperlihatkan keseruan pesta kostum tersebut. Dia bahkan menyumbangkan suaranya sambil berjoget heboh mengikuti musik sang DJ. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/612/3048027/soraya_rasyid-WvXg_large.jpg
Soraya Rasyid Tampil Anggun dengan Kebaya Merah, Perut Mulusnya Mengintip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030851/soraya_rasyid-EYWs_large.jpg
Soraya Rasyid Pakai Dress dengan Bawahan Transparan, Pamerkan Kaki Jenjang Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014187/tengku-dewi-putri-bakal-polisikan-andrew-andika-dan-soraya-rasyid-terkait-dugaan-perzinahan-RaMqJoii7l.jpg
Tengku Dewi Putri Bakal Polisikan Andrew Andika dan Soraya Rasyid Terkait Dugaan Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011672/andrew-andika-minta-doa-usai-dugaan-perselingkuhannya-dengan-soraya-rasyid-terbongkar-xNIS0cxCO8.jpg
Andrew Andika Minta Doa Usai Dugaan Perselingkuhannya dengan Soraya Rasyid Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010061/deretan-kontroversi-soraya-rasyid-artis-yang-dituding-selingkuhan-andrew-andika-YHprg0CEKF.jpg
Deretan Kontroversi Soraya Rasyid, Artis yang Dituding Selingkuhan Andrew Andika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010018/biodata-dan-agama-soraya-rasyid-artis-yang-dituding-selingkuh-dengan-andrew-andika-UfFPFDG9sl.jpg
Biodata dan Agama Soraya Rasyid, Artis yang Dituding Selingkuh dengan Andrew Andika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement