Soraya Rasyid Cosplay Jadi Polisi Seksi, Netizen Rebutan Minta Ditangkap

JAKARTA - Soraya Rasyid mencuri perhatian warganet ketika cosplay menjadi polisi. Setidaknya, ada sembilan foto dalam kostum polisi yang diunggahnya di Instagram, pada 30 Oktober 2024.

Dalam unggahan tersebut, Soraya tampil seksi dalam balutan jumpsuit mini berwarna hitam dengan tulisan ‘Police’ pada bagian dada. Dia menyempurnakan tampilannya dengan topi berwarna senada dan borgol yang menggantung di ikat pinggang.

Sebagai pemanis, Soraya Rasyid memakai long boots berwarna hitam senada dengan kostum dan topinya. Tak ada penjelasan apapun dalam caption unggahannya. Dia hanya menyelipkan emoji lentera labu yang identik dengan perayaan Halloween.

Dalam unggahan berbeda, Soraya memamerkan momen saat dirinya menghadiri sebuah pesta Halloween di mana para tamu undangan tampil dengan kostum tertentu. “Thank you for the party,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Melalui sebuah video, Soraya Rasyid memperlihatkan keseruan pesta kostum tersebut. Dia bahkan menyumbangkan suaranya sambil berjoget heboh mengikuti musik sang DJ.