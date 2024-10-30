Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Klaim Tak Tahu Besaran Gajinya sebagai Utusan Khusus Presiden

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |13:35 WIB
Raffi Ahmad Klaim Tak Tahu Besaran Gajinya sebagai Utusan Khusus Presiden
Raffi Ahmad Klaim Tak Tahu Besaran Gajinya sebagai Utusan Khusus Presiden. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad mengaku, tak tahu besaran gajinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Alasannya, dia hanya ingin mengabdi.

“Duh, kalau gaji saya enggak pernah tayang. Tapi bisa dilihat nanti. Alhamdulillah, selama ini saya sudah dikasih banyak rezeki sama Allah. Jadi sekarang, saatnya mengabdi pada negara,” ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Jika menilik Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, maka besaran gaji yang diterima Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad sebagai berikut: gaji pokok sebesar Rp5.040.000 yang dibayar setiap bulan.

Lalu seorang Utusan Khusus Presiden juga berhak atas tunjangan sebesar Rp13.608.000. Sehingga dengan jabatan tersebut, Raffi Ahmad mengantongi gaji sebesar Rp18.648.000 setiap bulannya.

Selain itu, sebagai Utusan Khusus Presiden, suami Nagita Slavina itu juga mendapatkan fasilitas berupa rumah dan mobil dinas beserta biaya pemeliharaannya. Serta biaya perjalanan jika dia melakukan dinas ke luar kota atau luar negeri.

Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Klaim Tak Tahu Besaran Gajinya sebagai Utusan Khusus Presiden. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)



