HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Predator, P Diddy Disebut Pernah Lecehkan Bocah 10 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |14:13 WIB
A
A
A

LOS ANGELES - Kasus Sean Diddy Combs semakin terungkap dengan fakta mencengangkan. Usai tuduhan kasus penggunaan narkoba, pemerkosaan, dan penyerangan seksual, P Diddy diduga juga melakukan pelecehan seksual pada seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun pada 2005.

Melansir Rolling Stone, Selasa (29/10/2024), salah satu penggugat baru mengatakan bahwa ia adalah seorang calon rapper berusia 10 tahun ketika P Diddy diduga membius dan memperkosanya di sebuah hotel di New York City pada tahun 2005 saat mengikuti audisi.

Pengaduan baru tersebut diajukan oleh pengacara terkemuka Houston Tony Buzbee dan mitranya dari California, Andrew Van Arsdale, sebagai gugatan hukum terbaru dari serangkaian gugatan hukum dari lebih dari 120 klien yang telah diperiksa.

Dalam gugatan baru yang diajukan pada hari Senin di pengadilan negara bagian New York, penggugat John Doe mengatakan bahwa ia berusia 10 tahun ketika orang tuanya menemaninya ke Manhattan untuk bertemu dengan para eksekutif industri musik, termasuk P Diddy.

Ia mengatakan bahwa seorang konsultan yang disewa oleh orang tuanya mengantarnya ke sebuah kamar hotel dan kemudian meninggalkannya bersama rapper sensasional tersebut. Menurut gugatan tersebut, penggugat diberi soda yang ia yakini dicampur dengan narkoba.

Penggugat mengatakan P Diddy menyuruh dirinya untuk mendekat kepadanya usai mengonsumsi soda tersebut. P Diddy kemudian tiba-tiba mendorong penggugat ke bawah dan mengucapkan kata-kata tak senonoh.

