Nasib P Diddy di Dalam Penjara, Tanpa Fasilitas Hanya Ada Alkitab dan 1 Buku

Nasib P Diddy di Dalam Penjara, Tanpa Fasilitas Hanya Ada Alkitab dan 1 Buku. (Foto: Billboard)

LOS ANGELES - Nasib P Diddy di Rumah Tahanan Brooklyn ternyata jauh dari kesan mewah. Kekayaan USD600 juta atau setara Rp9,3 triliun yang dimilikinya tak bisa membeli ‘fasilitas’ di dalam penjara.

Apalagi, sang rapper ditempatkan di sel unit khusus tanpa perlakuan dan fasilitas khusus. Hal itu diungkapkan oleh Timothy Smith, mantan narapidana yang pernah merasakan pahitnya sel unit khusus tersebut.

“Saat ini, uang dan koneksi yang dimilikinya tidak berguna. Dalam sistem federal, kau tidak akan mendapatkan hak istimewa apapun hanya karena kau kaya,” ujar Smith dikutip dari Daily Mail, pada Selasa (22/10/2024).

Tahanan di sel unit khusus, menurut Timothy Smith, hanya diperbolehkan membawa kebutuhan dasar, seperti baju dan sepatu. Tak ada fasilitas apapun, termasuk TV dan radio, yang diberikan kepada penghuni sel ini.

“Kalaupun ada fasilitas ‘mewah’ yang didapatkan tahanan di sel unit khusus ini hanyalah Alkitab dan sebuah buku yang diberikan setiap minggu,” kata Smith menambahkan.

Nasib P Diddy di Dalam Penjara, Tanpa Fasilitas Hanya Ada Alkitab dan 1 Buku. (Foto: Jcomp/Freepik)

P Diddy ditangkap di Park Hyatt Hotel, New York, Amerika Serikat, pada 16 September 2024. Dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan prostitusi.

Namun Diddy membantah semua tuduhan tersebut dan mengajukan pembelaan tidak bersalah. Lewat kuasa hukumnya, sang rapper mengajukan pembebasan bersyarat yang ditolak mentah-mentah oleh hakim.