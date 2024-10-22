Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

P Diddy Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun di After Party MTV VMA 2000

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |07:01 WIB
P Diddy Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun di <i>After Party</i> MTV VMA 2000
P Diddy Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun di {After Party} MTV VMA 2000 (Foto: Ist)
NEW YORK - P Diddy kembali digugat atas tuduhan pemerkosaan di Pengadilan Federal New York, pada 20 Oktober 2024. Dalam materi gugatannya, perempuan 37 tahun itu mengaku diperkosa Diddy saat masih berusia 13 tahun.

Dalam materi gugatannya yang terdiri dari 19 halaman, perempuan itu mengaku, menghadiri after party MTV Video Music Awards, pada 7 September 2000. 

Penggugat mengaku, menikmati pesta dengan menenggak alkohol. Saat kepalanya mulai terasa berat dan pusing, dia memutuskan beristirahat di sebuah kamar kosong.

P Diddy Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun di {After Party} MTV VMA 2000
P Diddy Dituduh Perkosa Remaja 13 Tahun di {After Party} MTV VMA 2000

Tak lama, Sean Combs -nama asli P Diddy- bersama beberapa artis lainnya memasuki kamar tersebut. Diddy secara agresif menyerang penggugat dan membisikkan ‘Kau sudah siap untuk berpesta!’

Deadline melaporkan, P Diddy kemudian mendorong tubuh penggugat hingga terlempar ke artis pria berinisial A yang ‘bertugas’ melepas pakaiannya.

“Artis A kemudian memperkosa penggugat, sementara Sean Combs dan artis B (wanita) menontonnya. Setelah selesai, giliran Combs yang memperkosa penggugat ditonton A dan B,” bunyi gugatan tersebut.

Tak sekadar melakukan pemerkosaan, P Diddy pun memaksa penggugat untuk melakukan oral seks padanya. Namun penggugat menolaknya dengan memukul leher sang rapper.

Penggugat akhirnya berhasil keluar dari pesta tersebut dan menelepon ayahnya untuk menjemputnya.

“Setelah insiden tersebut, penggugat mengalami depresi berat yang memengaruhi seluruh aspek hidupnya,” ujar Tony Buzbee, kuasa hukum penggugat dikutip dari Page Six, Selasa (22/10/2024).

Gugatan tersebut melengkapi lima gugatan baru atas P Diddy yang dilaporkan oleh Buzbee ke Pengadilan Distrik New York Selatan, pada 20 Oktober 2024. 

 

