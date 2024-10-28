Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jefri Nichol Jalani Pemeriksaan di Polres Jaksel, Ini Kasusnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |19:19 WIB
Jefri Nichol Jalani Pemeriksaan di Polres Jaksel, Ini Kasusnya
Jefri Nichol Jalani Pemeriksaan di Polres Jaksel, Ini Kasusnya (Foto: IG Jefri Nichol)
A
A
A

JAKARTA - Jefri Nichol menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan berat di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin, 28 Oktober 2024.

PLH Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan kronologi kejadian yang melibatkan Jefri. Menurut Nurma, kasus ini sebenarnya telah dilaporkan sejak 10 September 2024.

“Kejadian tersebut dilaporkan pada hari Selasa, 10 September 2024, sekitar pukul 02.00 WIB,” kata Nurma di kantornya.

Jefri Nichol Diperiksa Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Penganiayaan Berat
Jefri Nichol Diperiksa Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Penganiayaan Berat

Nurma menambahkan bahwa Jefri Nichol hadir sebagai saksi yang menyaksikan kejadian tersebut.

Kasus ini berawal dari dugaan pengeroyokan terhadap korban berinisial BPY (30). Kejadian bermula saat BPY sedang berjalan bersama seorang teman wanita di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada dini hari tanggal 10 September 2024.

Teman wanita BPY disenggol oleh salah satu terduga pelaku, yang kemudian memicu perdebatan dan berujung pada dugaan pengeroyokan yang disaksikan langsung oleh Jefri Nichol.

Belum diketahui secara pasti apakah para pelaku memiliki hubungan dengan sang aktor.

“Kejadian berawal ketika korban, BPY, bersama teman wanitanya. Salah satu terduga pelaku menyenggol temannya, lalu korban bertanya dan terjadi perselisihan yang berlanjut pada insiden yang dilaporkan ini,” jelas Nurma.

Korban melaporkan insiden ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada hari yang sama, pukul 19.30 WIB, dengan pasal 351 tentang Penganiayaan Berat dan 170 tentang Pengeroyokan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/205/3181278//mahalini_dan_mylinz-LHYR_large.JPG
Mahalini Rayakan 6 Tahun Mylinz dan Rilis Album Baru Koma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/194/3181153//vino_g_bastian-37FK_large.jpg
Momen Vino G Bastian Rela Pakai Baju Pink saat Temani Putrinya Nonton Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3181116//onadio_leonardo-Waxe_large.jpg
Onad Tersangkut Kasus Narkoba, Keluarga Ajukan Permohonan Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/205/3181114//eltasya_natasha-7UMx_large.JPG
Rilis Single Terbaru, Eltasya Natasha Garap Ulang Lagu Lawas Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/205/3181097//elsa_japasal-szY9_large.jpg
Elsa Japasal Keluar Zona Nyaman di Single Baru, Tertantang karena Sosok Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/33/3180947//fahmi_bo_jelang_operasi-HJ75_large.JPG
Raffi Ahmad Dampingi Fahmi Bo Jelang Operasi: Semoga Sembuh dengan Sempurna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement