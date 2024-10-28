Raffi Ahmad Tak Bantah Disebut Terima Gaji Rp18 Juta sebagai Utusan Khusus Presiden

Raffi Ahmad Tak Bantah Disebut Terima Gaji Rp18 Juta sebagai Utusan Khusus Presiden (Foto: IG Raffi Ahmad)

JAKARTA - Raffi Ahmad kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Banyak masyarakat yang bertanya, berapa gaji Raffi Ahmad menjadi pejabat publik.

Gaji Raffi Ahmad setelah resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu disebut-sebut mencapai Rp18 juta perbulannya. Apakah benar?

Raffi Ahmad tidak membenarkan ataupun membantah. Suami Nagita Slavina ini malah bersyukur bahwa selama ini sudah diberikan rezeki yang begitu melimpah.

Raffi Ahmad Tak Bantah Disebut Terima Gaji Rp18 Juta sebagai Utusan Khusus Presiden

"Alhamdulillah selama ini udah dikasih banyak rezeki, sama Allah dikasih banyak rezeki," kata Raffi Ahmad di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Raffi Ahmad mengaku tidak pernah menanyakan perihal gaji kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya nggak pernah nanya gajinya, tapi bisa diliat," ungkap Raffi Ahmad.

Tak mempersoalkan gaji, Raffi Ahmad hanya akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Utusan Khusus Presiden. Bahkan ia juga mengisyaratkan akan menyumbangkan apa yang ia punya.

"Sekarang saatnya mengabdi. Yang pasti, apapun yang saya punya, apabila berguna bagi banyak orang, alangkah lebih baiknya," pungkas Raffi Ahmad.

Selain itu, Raffi Ahmad beserta para menteri, wakil menteri, staf dan kepala badan kabinet Merah Putih telah mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari sejak 25-27 Oktober 2024.