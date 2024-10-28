Begini Cerita Seru Raffi Ahmad Retreat di Akmil Magelang

JAKARTA – Raffi Ahmad diketahui telah mengikuti retreat bersama Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Acara yang berlangsung pada 25-27 Oktober 2024 ini digelar untuk memberikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan staf khusus mengenai pemerintahan ke depan.

Raffi, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, turut serta bersama para pejabat lainnya mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

“Kemarin seru sekali, dan yang paling berkesan adalah kebersamaannya. Di situ, kami membangun chemistry mulai dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kepala Badan. Semua bersama-sama menyatukan chemistry,” ujar Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).

Selama tiga hari di Akmil, Raffi dan para pejabat lainnya menginap dalam tenda. Raffi menceritakan bahwa ia sekamar dengan Gus Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

“Satu tenda isinya dua orang. Saya sekamar sama Gus Miftah,” katanya.

Raffi menambahkan, tidak ada perlakuan khusus yang ia terima selama retreat, dan ia juga tidak meminta pengawasan yang berlebihan.