Waduh! Salshadilla Ogah Tinggal Satu Rumah Selamanya dengan Iis Dahlia: Mama Rebek Banget

JAKARTA - Putri sulung Iis Dahlia, Salshadilla Juwita secara blak-blakan mengungkapkan bahwa ia ogah tinggal selamanya dengan sang ibunda. Pengakuan Salshadilla itu terungkap saat ia dan Iis Dahlia jadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar.

Dalam acara yang dipadu oleh Dewi Perssik itu, Iis Dahlia bertanya kepada sang anak apakah ia mau tinggal di rumah bersama dengannya selama.

"Boleh nggak kalau mama minta kakak untuk tinggal sama mama selamanya?" tanya Iis pada Salshadilla, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Minggu (27/10/2024).

Tanpa pikir panjang, Salshadilla langsung menolak tawaran sang ibunda. "Ih gak mau," ungkap Salshadilla sambil tertawa.

Iis Dahlia terheran-heran dengan jawaban sang putri. Ia pun memberikan saran jika nanti sang anak sudah menikah penghasilannya bisa ditabung dan mereka tinggal bersamanya.

"Kan enak, jadi duit elu sama suami ditabung," timpal Iis Dahlia.

Namun Salshadilla tampaknya punya alasan tersendiri mengapa ogah tinggal bersama sang ibu selamanya. Salah satunya karena sikap Iis Dahlia yang dinilai cukup ribet.

"Mama rebek banget," jelas perempuan 26 tahun itu.

"Parah banget," jawab Iis Dahlia dengan raut wajah heran.

Tak hanya itu, perempuan yang akrab disapa Salsha ini juga mengungkit soal keputusan sang adik Devano Danendra yang memutuskan untuk keluar dari rumah dan memilih tinggal sendiri.

"Tahu kan adikku sampai pindah," ungkit Salsha.