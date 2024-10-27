Jennifer Coppen Peringati 100 Hari Kematian Sang Suami: Rest in Peace, Dali

JAKARTA - Jennifer Coppen memperingati 100 harian kematian sang suami, Dali Wassink dengan menaburkan bunga di laut. Pada momen itu, dia juga melepaskan 100 balon berwarna putih ke udara.

Tak sendiri, peringatan 100 hari Dali Wassink itu juga dihadiri keluarga, kolega, dan sahabat yang tampil dalam busana serba putih. “100 day Dali. Rest in Peace),” katanya.

Pada momen itu, Jennifer tampak mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam acara itu.

“Terima kasih kepada semua orang yang datang. Saya minta maaf karena tidak dalam kondisi terbaik saat ini,” ujarnya dalam Insta Story yang diunggah di akun Instagram pribadinya, pada Minggu (27/10/2024).

Jennifer Coppen menambahkan, “Tapi aku mencintai kalian semua dan selamanya. Terima kasih untuk kalian semua. Ketahuilah bahwa Dali selalu menghargai persahabatannya dengan kalian.”