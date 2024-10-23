Jennifer Coppen Rasakan Kedekatan dengan Allah saat Umrah, Renungkan soal Kematian

JAKARTA - Jennifer Coppen mempunyai pengalaman spiritual selama menjalani ibadah umrah ke Tanah Suci untuk pertama kali. Dia mengaku lebih dekat dengan Allah SWT.

“Bikin aku lebih ngerasa lebih dekat lagi sama Allah SWT. Pengalamannya indah banget dan aku nggak sabar balik lagi umrah,” ucap Jennifer Coppen ditemui Starpro, MNC Media, kawasan Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selama beribadah umrah, Jennifer sekaligus merenungkan diri soal kematian. Dia belum lama ini kehilangan suami untuk selama-lamanya, Yitta Dali Wassink.

“Kalau kematian itu, gak ada yang tahu. Jadi kita benar-benar berbuat baik dan banyak berdoa,” ucapnya.

Terkait doa khusus selama umrah, Jennifer mengaku ada namun tidak diutarakan. “Pasti ada, tapi dalam hati ya. Selama umrah itu, aku ngerasa Papa Dali ada,” ucapnya.

Jennifer menambahkan, “Kamari sempat ngomong papa mulu selama di sana ya. Tapi ya aku gak tahu, dia bisa ngelihat papahnya.”

