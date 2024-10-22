Biodata dan Agama Irish Bella yang Dinikahi Bos HAS Putra Indonesia

JAKARTA - Biodata dan Agama Irish Bella mencuri perhatian publik setelah secara mengejutkan mengumumkan pernikahan dengan Haldy Sabri, bos HAS Putra Indonesia, pada 19 Oktober silam.

Prosesi ijab kabul pasangan ini digelar sederhana di kediaman pribadi Ibel di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Menariknya, dalam prosesi ijab kabul, Haldy Sabri tidak menjadikan uang tunai atau logam mulia sebagai maskawin untuk sang aktris.

Dirut HAS Putra Indonesia itu justru meminang ibu dua anak tersebut dengan menyerahkan sebuah masjid untuknya. Mahar yang cukup out of the box dari pasangan selebriti.

Pernikahan sang aktris hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat dekat seperti Dhini Aminarti, Dimas Seto, Shireen Sungkar, Teuku Wisnu, Ryana Dea, Vebby Palwinta, hingga Fairuz A Rafiq.

Biodata dan Agama Irish Bella

Irish Bella lahir dengan nama asli Yris Jetty Dirk De Beule di Cirebon, Jawa Barat, pada 23 April 1996. Ayahnya merupakan warga negara Belgia, sementara ibunya dari Indonesia.

Sang aktris memiliki seorang adik laki-laki bernama Sean Ivan Ria de Beule yang lahir pada 17 Agustus 2000. Ibel dan Sean memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai kakak adik.

Biodata dan Agama Irish Bella (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Meski tumbuh dalam keluarga beda budaya, namun Ibel kecil dibesarkan dalam prinsip agama Islam yang sangat kental. Perjalanan sang aktris memutuskan hijrah juga terbilang cukup panjang.

Dia mengaku, sudah lama punya keinginan untuk berhijab. Namun, keinginan itu baru bisa direalisasikannya setelah menikah dengan Ammar Zoni pada 2018. Sekitar 4 bulan setelah mengumumkan kehamilannya, dia resmi berhijab, pada 6 September 2019.

“Ketika menikah, aku beruntung kami memiliki tujuan yang sama untuk bisa hijrah. Aku itu selalu pengin punya anak saleh dan saleha. Tapi kok akunya begini-begini saja? Ini yang mendasari aku untuk hijrah,” kata sang aktris kala itu.

Perjalanan Karier

Irish Bella memulai kariernya di industri hiburan dengan menjadi model pada usia 14 tahun. Dia kemudian debut di dunia akting dengan membintangi sinetron Tangisan Issabela, pada 2009.

Sejak itu, dia terus kebanjiran job sinetron. Sinetron Cinta Suci merupakan salah satu proyek yang mendongkrak popularitasnya di dunia akting. Sinetron itu pula yang membawanya meraih berbagai penghargaan di dua ajang penghargaan prestisius.

Biodata dan Agama Irish Bella (Foto: Instagram/@_irishbella_)

Ketika melahirkan anak pertamanya, Ibel memutuskan untuk rehat dari dunia akting. Dia kemudian memutuskan untuk fokus menjadi content creator termasuk menjadi bintang tamu dalam berbagai dakwah agama.

Sepanjang 15 tahun kariernya, Irish Bella sudah bermain dalam 10 film dan 25 sinetron. Terbaru, dia menjadi salah satu aktor dalam sinetron Saleha yang juga dibintangi oleh Syifa Hadju.