5 Film Bertema Perang Dunia dengan Rating Tertinggi IMDB

JAKARTA - Film dengan unsur ketegangan dan aksi memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton. Salah satu genre film yang penuh dengan ketegangan dan aksi adalah genre peperangan.

Tidak hanya aksi dan ketegangan, film dengan tema perang terkadang menyajikan drama dan sejarah yang menarik untuk ditonton. Berikut 5 rekomendasi film bertema perang dunia dengan rating tertinggi IMDB.

1. Saving Private Ryan (1998)

Saving Private Ryan merupakan film drama perang yang berfokus pada sekelompok tentara di bawah kepemimpinan Kapten John Miller (Tom Hanks) yang diberi misi untuk menemukan Prajurit James Francis Ryan (Matt Damon) dan membawanya pulang.

Film ini mengambil latar waktu Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1944 ketika Amerika Serikat masih menginvasi Normandia. Film yang disutradarai oleh Steven Spielberg ini berhasil mendapat banyak pujian kritis dan mendapatkan banyak penghargaan seperti Oscar, Golden Globe, dan masih banyak lagi.

Rating IMDB: 8,6/10 dari 1,5 juta pengguna.

2. The Pianist (2002)

The Pianist merupakan film biografi perang yang diadaptasi dari buku autobiografi The Pianist (1946) karya Wladyslaw Szpilman. Film ini berfokus pada seorang pianis Polandia-Yahudi bernama Wladyslaw Szpilman yang harus bertahan hidup dengan bersembunyi di reruntuhan Warsawa setelah kehilangan kontak dengan keluarganya karena serangan Nazi.

Film ini mengambil latar waktu Perang Dunia II tepatnya pada tahun 1939 saat Nazi Jerman sedang melakukan invasi ke Polandia. Film yang disutradarai oleh Roman Polanski mendapat banyak pujian dan penghargaan terkait teknik penyutradaraan, penampilan aktor, dan penulisan skenario yang sempurna.

Rating IMDB: 8,5/10 dari 935 ribu pengguna.

3. Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now merupakan film perang epik yang disutradarai oleh Francis Ford Coppola. Film ini berpusat pada Kapten Willard (Martin Sheen) yang diberi tugas rahasia untuk membunuh Kolonel Kurtz (Marlon Brando), perwira pasukan khusus pemberontak yang dituduh melakukan pembunuhan.

Film ini berlatar waktu Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1969. Film ini sering disebut sebagai film perang terbaik sepanjang masa oleh berbagai kritikus dan media. Film ini juga berhasil meraih penghargaan di beberapa acara bergengsi seperti Oscar, Academy Awards dan masih banyak lagi.

Rating IMDB: 8,4/10 dari 723 ribu pengguna.