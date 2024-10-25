Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Lasso dan Vita Dessy Cerai, Apa Alasannya?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |17:55 WIB
Ari Lasso dan Vita Dessy Cerai, Apa Alasannya?
Ari Lasso dan Vita Dessy Cerai, Apa Alasannya? (Foto: IG Ari Lasso)
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso dan Vita Dessy telah bercerai. Rumah tangga yang dibangun sejak 1999 harus kandas di tengah jalan.

Ari Lasso lewat akun Instagram miliknya membeberkan perihal perceraian tersebut Diketahui Ari Lasso dan Vita telah resmi bercerai sejak Februari 2024.

“Jujur, saya bingung harus mulai dari mana dan menulis apa, karena ini bukan kabar baik yang perlu diumumkan, apalagi dijadikan contoh. Sejak Februari 2024 (tepat pada perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25), saya dan Vitta Dessy resmi bercerai. Alasan kami tidak mungkin saya tuliskan dan jelaskan di sini,” ujar Ari Lasso.

Mengejutkan, Ari Lasso Umumkan Cerai dari Vita Dessy
Mengejutkan, Ari Lasso Umumkan Cerai dari Vita Dessy

Ari Lasso tak menjelaskan alasan berpisah dari Vita. Menurutnya, alasan perceraian bukan untuk konsumsi publik.

“Yang terpenting, kami sepakat untuk berpisah dengan baik-baik, dengan persetujuan anak-anak, dan dengan bantuan seorang pengacara yang kami tunjuk untuk mengurus semuanya tanpa kebocoran. Tujuannya agar "kabar tidak penting ini" tetap menjadi urusan pribadi keluarga kami,” jelasnya.

Ari Lasso pun mengumumkan perceraian ini usai bertubi-tubi mendapatkan gosip tak sedap dari netizen. Ia tak ingin mendapatkan isu liar dari gosip tak sedap.

Halaman:
1 2
