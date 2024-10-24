Ari Lasso Batal Konser karena Pita Suara Rusak: Saya Akan Kembali Lebih Kuat

Ari Lasso Batal Konser karena Pita Suara Rusak: Saya Akan Kembali Lebih Kuat (Foto: IG Ari Lasso)

JAKARTA - Ari Lasso mengumumkan bahwa dirinya akan hiatus sementara dari dunia musik untuk memulihkan kondisi pita suaranya yang rusak.

Keputusan ini membuatnya terpaksa membatalkan beberapa konser yang sudah dijadwalkan, termasuk konser besar di Istora Senayan, Jakarta, yang rencananya akan digelar pada 27 Oktober.

Melalui akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, pada Kamis (24/10/2024), Ari menyampaikan permohonan maaf kepada para penggemarnya yang telah membeli tiket konser.

Ari Lasso Batal Konser karena Pita Suara Rusak: Saya Akan Kembali Lebih Kuat

"Untuk semua penonton yang sudah beli tiket, saya minta maaf. Saya tahu ini mengecewakan, tapi terkadang hal-hal seperti ini terjadi," tulis pelantun lagu Hampa itu.