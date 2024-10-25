Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Rujuk Pupus, Anak Jadi Penguat Terakhir Ammar Zoni Selama di Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |05:57 WIB
Harapan Rujuk Pupus, Anak Jadi Penguat Terakhir Ammar Zoni Selama di Penjara
Ammar Zoni. (Foto: IG Ammar)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni masih menjalani masa tahanannya di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, usai divonis selama tiga tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat buntut kasus narkobanya yang ketiga.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, membeberkan kondisi terkini sang klien di hotel prodeo. Ammar dikatakan Jon masih sangat terpukul melihat Irish Bella menikah lagi. Namun, kakak Aditya Zoni itu terus mencoba menerima keadaan dengan ikhlas.

"Kondisi Ammar di segi pikiran galaulah dengan pernikahan Irish yang mendadak. Tapi Ammar menerima pernikahan Irish dengan ikhlas," kata Jon Mathias kepada Okezone melalui pesan singkat, Kamis (24/10/2024).

Jon mengatakan, Ammar hanya fokus memantau perkembangan anak-anaknya dari balik jeruji besi. Hal itu juga disinyalir menjadi penguat terakhir aktor 31 tahun tersebut usai ditinggal dua orang terkasih yakni mendiang ayahnya dan sang mantan istri.

"Semula harapan setelah bebas bisa lagi rujuk dengan Irish dan membesarkan anak-bersama ke depannya," kata Jon.

"Tapi yang menguatkan Ammar menjalani hukumannya saat ini adalah anak-anaknya. Jadi dengan menikahnya Irish cuma anak-anaklah yang menguatkan Ammar menjalani hukumannya," tambahnya.

Jon tak menampik alasan kliennya menjual akun Instagram @ammarzoni untuk kebutuhan menyambung hidup. Apalagi, Ammar banyak kehilangan job di dunia hiburan imbas kasus narkoba yang menjeratnya.

(qlh)

