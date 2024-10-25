Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan

Brigitta Putri , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |00:11 WIB
Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan
Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan (Foto: IG Dul)
A
A
A

JAKARTA Dul Jaelani baru saja merilis single terbaru berjudul Tak Mau Gila. Dul mengaku bahwa dirinya menuangkan rasa muaknya terhadap dusta dan kepalsuan yang sering ia temui di kehidupan sehari-hari lewat lagu ini.

“Saya sering melihat orang yang penuh kepalsuan di berbagai tempat. Menurut saya, lebih baik jujur daripada menutupinya dengan topeng,” ungkap Dul.

Penyanyi bernama lengkap Abdul Qodir Jaelani tersebut ingin menyampaikan pentingnya komunikasi dan kejujuran lewat lagu ini. Ia berharap lagu ini bisa menjadi self-reminder bagi dirinya dan juga pendengar untuk selalu jujur dalam berkomunikasi.

Lewat Single, Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan
Lewat Single, Dul Jaelani Sindir Orang Munafik Penuh Kepalsuan

“Ayo saling jujur dalam berkomunikasi tanpa topeng yang menutupi wajah kita,” ajak Dul.

Selain itu, Dul juga berharap lagu barunya ini dapat menjadi jembatan baginya untuk tetap berkarya di industri musik Indonesia dan menyuarakan hal-hal yang ingin dirinya sampaikan kepada orang-orang yang dicintainya dan penikmat karyanya.

Dul mengungkap bahwa dirinya terlibat penuh dalam proses pembuatan lagu ini, seperti pada proses penulisan lirik sampai pada proses promosi single ini. Dul berjanji akan menghadirkan sesuatu yang baru selama proses promosi single ini.

Walaupun hampir mengerjakan semua hal dalam single ini seorang diri, Dul tidak menampik kalau dirinya juga telah dibantu oleh beberapa pihak seperti Ecky Banbaroesa untuk proses mixing dan Stephan Santoso untuk proses mastering.

 

Halaman:
1 2
