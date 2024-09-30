Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Tahun Pacaran, Tissa Biani Blakblakan Ingin Hubungan dengan Dul Jaelani Berlabuh ke Pelaminan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |12:30 WIB
4 Tahun Pacaran, Tissa Biani Blakblakan Ingin Hubungan dengan Dul Jaelani Berlabuh ke Pelaminan
4 Tahun Pacaran, Tissa Biani Blakblakan Ingin Hubungan dengan Dul Jaelani Berlabuh ke Pelaminan
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Tissa Biani dan Dul Jaelani baru saja merayakan ulang tahun ke-4 hubungan mereka. Momen spesial ini dibagikan Tissa melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Tissa memperlihatkan beberapa potret kebersamaannya dengan Dul. Salah satu foto menunjukkan Dul tengah menyuapi kue kepada Tissa, namun ekspresi Tissa terlihat sedikit lucu dan tak siap difoto. Ada juga foto selfie keduanya yang tampak santai dan jauh dari kesan jaim. Tak hanya itu, Tissa juga mengunggah tangkapan layar percakapan mereka saat pertama kali dekat.

"Potret 4 tahun pacaran hehehe. Happy Anniversary!" tulis Tissa Biani dalam caption unggahannya di Instagram @tissabiani, Minggu (29/9/2024).

4 Tahun Pacaran, Tissa Biani Blakblakan Ingin Hubungan dengan Dul Jaelani Berlabuh ke Pelaminan
4 Tahun Pacaran, Tissa Biani Blakblakan Ingin Hubungan dengan Dul Jaelani Berlabuh ke Pelaminan

Aktris berusia 22 tahun itu mengungkapkan harapannya agar hubungan dengan Dul, putra bungsu Maia Estianty, selalu harmonis dan penuh kebahagiaan.

"Semoga kamu selalu merasa aman dan nyaman bersamaku," tulis Tissa.

Lebih lanjut, Tissa berdoa agar perjalanan cinta mereka dapat berakhir di tempat yang indah.

"Semoga perjalanan cinta aku dan kamu berlabuh di keindahan. Mohon doanya," tutup Tissa Biani dengan penuh harap.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen dan juga keluarga terdekat. Maia Estianty, ibu Dul Jaelani, ikut meninggalkan komentar manis dengan kata, "Unyu."

 

