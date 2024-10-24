Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan

JAKARTA - Ari Lasso mengalami gangguan pita suara yang memaksanya harus membatalkan konsernya di Istora Senayan, Jakarta, pada 26-27 Oktober mendatang.

Pembatalan konser tersebut, diumumkan mantan vokalis Dewa 19 tersebut lewat akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, pada Rabu (23/10/2024) malam. Dalam unggahan tersebut, dia memperlihatkan rekam medis terkait pita suaranya yang bermasalah.

Ari memahami kekecewaan yang dirasakan oleh pihak event organizer/promotor konser dan semua pihak yang terlibat akibat pembatalan penampilannya. Namun dia lebih berterima kasih karena semua pihak tersebut memahami dan tidak mempersulit dirinya dan manajemen.

"Yang aku dapat malah support dan kemudahan 'pemberesan'. Terima kasih semuanya," ujar pelantun Hampa tersebut dalam unggahannya tersebut.

Ari Lasso juga meminta maaf kepada fans yang sudah membeli tiket konsernya. Dia mengaku, terkadang hal-hal yang tak diinginkan bisa terjadi dalam hidup.

Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan. (Foto: Instagram/Ari Lasso)

Selanjutnya, Ari akan fokus memulihkan pita suaranya agar bisa kembali tampil di atas panggung. Bahkan dia menjanjikan penampilan yang lebih baik lagi jika sudah pulih dari kondisinya tersebut.

"Saya akan mengistirahatkan tenggorokan dan akord vokal saya untuk sementara waktu (karena enggak bisa beli kayak senar gitar). Dan saya akan kembali secepatnya lebih kuat! I salute you all," ujar Ari Lasso,

(SIS)