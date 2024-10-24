Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |10:35 WIB
Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan
Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan
A
A
A

JAKARTA - Ari Lasso mengalami gangguan pita suara yang memaksanya harus membatalkan konsernya di Istora Senayan, Jakarta, pada 26-27 Oktober mendatang.

Pembatalan konser tersebut, diumumkan mantan vokalis Dewa 19 tersebut lewat akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, pada Rabu (23/10/2024) malam. Dalam unggahan tersebut, dia memperlihatkan rekam medis terkait pita suaranya yang bermasalah.

Ari memahami kekecewaan yang dirasakan oleh pihak event organizer/promotor konser dan semua pihak yang terlibat akibat pembatalan penampilannya. Namun dia lebih berterima kasih karena semua pihak tersebut memahami dan tidak mempersulit dirinya dan manajemen.

"Yang aku dapat malah support dan kemudahan 'pemberesan'. Terima kasih semuanya," ujar pelantun Hampa tersebut dalam unggahannya tersebut.

Ari Lasso juga meminta maaf kepada fans yang sudah membeli tiket konsernya. Dia mengaku, terkadang hal-hal yang tak diinginkan bisa terjadi dalam hidup.

Ari lasso
Ari Lasso Alami Gangguan Pita Suara, Batalkan Konser di Istora Senayan. (Foto: Instagram/Ari Lasso)

Selanjutnya, Ari akan fokus memulihkan pita suaranya agar bisa kembali tampil di atas panggung. Bahkan dia menjanjikan penampilan yang lebih baik lagi jika sudah pulih dari kondisinya tersebut.

"Saya akan mengistirahatkan tenggorokan dan akord vokal saya untuk sementara waktu (karena enggak bisa beli kayak senar gitar). Dan saya akan kembali secepatnya lebih kuat! I salute you all," ujar Ari Lasso,

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176016/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-fpA0_large.jpg
Dearly Djoshua Buka Suara usai Ari Lasso Ramai Dihujat: Dia Tak Pernah Kasar sama Aku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175513/ari_lasso-7YIG_large.jpg
Ari Lasso Jadi Special Guest Konser Bryan Adams Tahun Depan: Another Dream Come True
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175494/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-uenR_large.jpg
Ari Lasso Minta Maaf dan Pamer Foto Mesra Bareng Pacar usai Dicap Red Flag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174989/ari_lasso_dan_dearly_djoshua-gn79_large.jpg
Ari Lasso Dicap Red Flag dan Kasar Imbas Bentak Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168320/ari_lasso-nNCI_large.jpg
Ari Lasso Minta Netizen Berhenti Hujat Mantan Istri: Biarkan Kami Jalani Hidup Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164085/ari_lasso-7f1X_large.jpg
Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement