HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jo Se Ho Habiskan Rp3 Miliar Hanya untuk Katering Pernikahan, Ini Menunya!

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |22:30 WIB
Jo Se Ho Habiskan Rp3 Miliar Hanya untuk Katering Pernikahan, Ini Menunya! (Foto: Instagram/@chosaeho)
A
A
A

SEOUL - Jo Se Ho dikabarkan menghabiskan dana sebesar KRW300 juta (Rp3,39 miliar) hanya untuk jamuan makan malam 900 tamu undangan di pesta pernikahannya, pada 20 Oktober silam.  

Mengutip Allkpop, Rabu (23/10/2024), Jo Se Ho menjadikan Dynasty Hall The Shilla Hotel sebagai venue pernikahannya dengan sang istri. Biaya sewa hall itu diketahui mencapai KRW22 juta atau setara Rp248,8 juta.

Sementara itu, biaya katering yang dipatok hotel eksklusif itu sekitar KRW300.000 atau Rp3,3 juta per orang. Dengan 900 tamu undangan, maka biaya katering yang harus dikeluarkan sang komedian mencapai KRW270 juta hingga KRW300 juta. 

Lalu dengan biaya sebesar itu, menu apa saja yang disajikan di hari bahagia Jo Se Ho? Ada sederet menu utama yang bisa dinikmati tamu undangan, seperti salmon panggang dengan Pernod vin blanc.

Ada juga CAB steak tenderloin yang disajikan bersama saus port wine, sup terong dengan feta cheese dan tomat, serta fennel pure dengan sayuran dan lemon sherbet.

Sebagai hidangan penutup, ada krim vanila mascarpone dengan moca mousse blancmange. Kudapan tersebut disajikan bersama secangkir teh atau kopi.

Pernikahan Jo Se Ho dengan kekasih non-selebritisnya bertabur bintang, dari Yoo Jae Suk, G-Dragon, Dara ‘2NE1’, Taeyang dan Min Hyorin, Heechul dan Kyuhyun ‘Super Junior’, serta Chanyeol dan DO ‘EXO.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
