HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Setahun Pacaran, Jo Se Ho Siap Menikah Tahun Ini

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |13:54 WIB
Setahun Pacaran, Jo Se Ho Siap Menikah Tahun Ini
Jo Se Ho akan menikah tahun ini. (Foto: Instagram/@chosaeho)
SEOUL - Jo Se Ho membawa kabar baik. Dia berencana melepas masa lajang dengan menikahi kekasihnya pada tahun ini. Kabar bahagia itu diungkapkan agensi sang komedian, pada 22 Januari 2024. 

“Kekasih Jo Se Ho tidak berasal dari dunia selebriti dan 9 tahun lebih muda darinya. Mereka menjalin asmara setahun terakhir,” kata agensi sang komedian dikutip dari Soompi, pada Senin (22/1/2024).

Mengutip Allkpop, Jo Se Ho dan kekasihnya saling tertarik satu sama lain karena sama-sama memiliki ketertarikan pada dunia fashion. “Jo Se Ho berencana untuk menikahi kekasihnya pada tahun ini,” imbuh agensi itu. 

Namun begitu, agensi sang komedian masih enggan mengungkapkan tanggal pasti pernikahan komedian 42 tahun tersebut. Yang pasti, dia dan kekasihnya tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan mereka. 

Setahun pacaran, Jo Se Ho akan menikah tahun ini. (Foto: Instagram/@chosaeho)

