HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Lempar Senyum Tipis saat Tiba di Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |12:19 WIB
Paula Verhoeven Lempar Senyum Tipis saat Tiba di Pengadilan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven akhirnya hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menjalani sidang cerai perdana dengan Baim Wong pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut pantauan, Paula tiba sekitar pukul 11.33 WIB bersama tim kuasa hukumnya. Ibu dua anak itu tampil anggun dalam balutan busana abu-abu lengkap dengan hijab dan kacamata hitam.

Ketika ditanya persiapannya menghadapi sidang, Paula memilih bungkam dan hanya melempar senyum tipis. Dengan tenang, dia berjalan menuju ruang sidang, di mana Baim Wong sudah terlebih dahulu hadir.

Paula Verhoeven Lempar Senyum Tipis saat Tiba di Pengadilan

Dalam sidang perdana ini, majelis hakim menyarankan kedua belah pihak untuk menjalani mediasi guna mencapai kesepakatan yang lebih baik. Hakim berharap agar konflik ini bisa diselesaikan secara damai, terutama karena ada tuntutan hak asuh anak dari pihak Baim Wong.

"Lebih baik pulang dengan damai, tanpa sengketa lagi. Pertahankan rumah tangga dengan bijaksana, tapi jika tidak bisa, pisahlah dengan cara yang bijak, tanpa dendam dan tanpa tangisan," kata hakim dalam persidangan.

Hingga saat ini, tuduhan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Paula Verhoeven belum dibahas dalam persidangan. Namun, hakim berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Kami siap membantu meluruskan sesuai norma-norma hukum, tanpa biaya," ujar hakim.

 

Telusuri berita celebrity lainnya
