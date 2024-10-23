Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana

JAKARTA - Paula Verhoeven dijadwalkan menghadiri sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, hari ini, Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan pantauan, Baim Wong tiba lebih awal di PA Jaksel sekitar pukul 09.10 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

Baim tampak tenang saat memasuki ruang tunggu pengadilan dan sempat berbincang dengan beberapa pengunjung yang hadir.

Sementara itu, hingga saat ini, Paula Verhoeven belum tampak hadir di ruang sidang. Dikabarkan, Paula menunggu panggilan sidang dari dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi pengadilan.