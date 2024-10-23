Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |11:23 WIB
Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana
Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven dijadwalkan menghadiri sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, hari ini, Rabu (23/10/2024).

Berdasarkan pantauan, Baim Wong tiba lebih awal di PA Jaksel sekitar pukul 09.10 WIB, didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid. 

Baim tampak tenang saat memasuki ruang tunggu pengadilan dan sempat berbincang dengan beberapa pengunjung yang hadir.

Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana
Paula Verhoeven Ucap Doa Jalani Sidang Cerai Perdana

Sementara itu, hingga saat ini, Paula Verhoeven belum tampak hadir di ruang sidang. Dikabarkan, Paula menunggu panggilan sidang dari dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari lokasi pengadilan.

Halaman:
1 2
