Giring Ganesha Jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy

JAKARTA – Giring Ganesha baru saja dilantik menjadi Wakil Menteri Kebudayaan bersama dengan jajaran para menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Kabar bahagia tersebut sudah terdengar di telinga personel band Nidji, salah satunya Ariel Nidji. Gitaris band Nidji tersebut mengaku ikut senang dengan pencapaian Giring, walaupun dirinya mengaku tidak terlalu mengikuti karena masih sibuk menggarap album baru.

“Dengar kabarnya samar-samar karena lagi fokus ke album. Cuma happy-happy aja sih,” ujar Ariel Nidji saat ditemui di salah satu bioskop di kawasan Jakarta Pusat.

Ariel mengaku bahwa saat ini dirinya dan para anggota Nidji lainnya sedang disibukan dengan berbagai urusan album baru sampai tidak terlalu mengetahui perkembangan kabar Giring Ganesha hingga bisa menjadi wakil menteri seperti saat ini.

“Kita lebih mikirin urusan album. Baru saja selesai dan InsyaAllah mau syuting klip. Jadi harus fokus,” terangnya.

Akan tetapi, Ariel mengaku tidak kaget mengetahui kabar pelantikan Giring menjadi Wakil Menteri Kebudayaan. Ia mengaku Giring memang punya keinginan yang besar untuk berkarier di dunia politik setelah undur diri dari band Nidji.

“Gak kaget. Jadi wakil menteri kan memang tujuan Giring masuk ke dunia politik,” ungkap Ariel.

Tak lupa, Ariel juga menitip pesan pada Giring Ganesha terkait jabatan barunya. “Semoga happy,” tuturnya singkat.