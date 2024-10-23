Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Giring Ganesha Jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy

Brigitta Putri , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |07:01 WIB
Giring Ganesha Jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy
Giring Ganesha Jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy (Foto: IG Giring)
A
A
A

JAKARTA Giring Ganesha baru saja dilantik menjadi Wakil Menteri Kebudayaan bersama dengan jajaran para menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.

Kabar bahagia tersebut sudah terdengar di telinga personel band Nidji, salah satunya Ariel Nidji. Gitaris band Nidji tersebut mengaku ikut senang dengan pencapaian Giring, walaupun dirinya mengaku tidak terlalu mengikuti karena masih sibuk menggarap album baru.

“Dengar kabarnya samar-samar karena lagi fokus ke album. Cuma happy-happy aja sih,” ujar Ariel Nidji saat ditemui di salah satu bioskop di kawasan Jakarta Pusat.

Giring Ganesha jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy
Giring Ganesha jadi Wamen Kebudayaan, Ariel Nidji: Semoga Happy

Ariel mengaku bahwa saat ini dirinya dan para anggota Nidji lainnya sedang disibukan dengan berbagai urusan album baru sampai tidak terlalu mengetahui perkembangan kabar Giring Ganesha hingga bisa menjadi wakil menteri seperti saat ini.

“Kita lebih mikirin urusan album. Baru saja selesai dan InsyaAllah mau syuting klip. Jadi harus fokus,” terangnya.

Akan tetapi, Ariel mengaku tidak kaget mengetahui kabar pelantikan Giring menjadi Wakil Menteri Kebudayaan. Ia mengaku Giring memang punya keinginan yang besar untuk berkarier di dunia politik setelah undur diri dari band Nidji.

“Gak kaget. Jadi wakil menteri kan memang tujuan Giring masuk ke dunia politik,” ungkap Ariel.

Tak lupa, Ariel juga menitip pesan pada Giring Ganesha terkait jabatan barunya. “Semoga happy,” tuturnya singkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/33/3078368/giring_ganesha-H4FC_large.jpg
Ikut Pembekalan di Akmil Magelang, Giring Ganesha: Pengalaman Baru yang Menyenangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077859/giring_ganesha-bvfJ_large.jpg
Tangis Haru Cynthia Ganesha saat Giring Diangkat Jadi Wakil Menteri Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/33/3076893/giring_ganesha-rTDi_large.jpg
Giring Ganesha Jadi Wakil Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/33/3076889/giring_ganesha-ZkbT_large.jpg
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Giring Ganesha Berharap Indonesia Maju Lebih Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/205/3076625/giring_ganesha-FG5O_large.jpg
Giring Ganesha Mantan Vokalis Nidji, Calon Wamen di Kabinet Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/33/3075384/giring_ganesha-75Yb_large.jpeg
Biodata dan Agama Giring Ganesha, Calon Wamen Kebudayaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement