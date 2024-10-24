Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Pembekalan di Akmil Magelang, Giring Ganesha: Pengalaman Baru yang Menyenangkan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |12:34 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pembekalan khusus bagi Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh menteri dan wakil menteri, termasuk Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan, yang akan berangkat pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Bukannya gugup, Giring justru merasa sangat antusias menghadapi pembekalan ini. Ia menganggapnya sebagai pengalaman baru yang menyenangkan dan kesempatan untuk mempererat hubungan dengan para menteri dan wakil menteri lainnya.

"Bagi saya, ini pengalaman baru yang menyenangkan. Kapan lagi kita bisa pakai seragam seperti itu? Saya sangat senang, apalagi pembekalan ini seperti acara bonding, di mana kita semua akan tinggal di tenda. Saya benar-benar menantikan momen ini," kata Giring dengan penuh semangat ditemui di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat.

Meskipun banyak yang menyebut pembekalan ini mirip dengan ospek saat di sekolah atau kampus, Giring menegaskan bahwa acara tersebut bukanlah ospek. Menurutnya, pembekalan ini adalah momen penting untuk menyatukan seluruh jajaran menteri dan wakil menteri, sehingga mereka dapat bekerja lebih solid ke depannya.

 

