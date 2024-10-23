Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: yang Amanah Ya, Nak

(Foto: IG Raffi Ahmad)

JAKARTA - Amy Qanita, ibunda dari Raffi Ahmad, turut mendampingi putranya dalam prosesi pelantikan sebagai Utusan Khusus Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam acara tersebut, Amy yang akrab disapa Mami Amy tidak datang sendiri. Ia ditemani menantunya, Nagita Slavina, untuk memberikan dukungan kepada Raffi.

Melalui unggahan di Instagram, Mami Amy mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada putranya.

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan Raffi akan mencapai posisi setinggi ini dalam kariernya.