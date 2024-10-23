Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: yang Amanah Ya, Nak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |06:14 WIB
Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: yang Amanah Ya, Nak
Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: yang Amanah Ya, Nak (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Amy Qanita, ibunda dari Raffi Ahmad, turut mendampingi putranya dalam prosesi pelantikan sebagai Utusan Khusus Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam acara tersebut, Amy yang akrab disapa Mami Amy tidak datang sendiri. Ia ditemani menantunya, Nagita Slavina, untuk memberikan dukungan kepada Raffi.

Melalui unggahan di Instagram, Mami Amy mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada putranya. 

Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: Yang Amanah Ya, Nak
Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Amy Qanita: Yang Amanah Ya, Nak

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan Raffi akan mencapai posisi setinggi ini dalam kariernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement